Никулинский районный суд Москвы отправил под административный арест блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Билль) за неудачный пранк в центре Москвы, во время которого он предстал в образе сотрудника «самокатной патрульной службы». О соответствующем решении сообщила пресс-служба столичных судов.

По информации пресс-службы, блогера признали виновным в нарушении общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ). В изоляторе временного содержания (ИВС) Бил проведет 14 суток.

По данным суда, Эдвард Бил и его друг приняли участие в массовом сборе граждан в общественном месте в центре города, что привело к нарушению общественного порядка.

«При этом Билль был одет в форму сотрудника полиции. Во время мероприятия произошел словесный конфликт между участниками, перешедший в массовую драку», — сообщили в пресс-службе столичных судов.

В середине июля блогера уже арестовывали на 13 суток за аналогичное правонарушение после того, как он с другом передвигался вдвоем на одном электросамокате, к которому была прикреплена грузовая тележка.

В результате на молодых людей пожаловались прохожие: они сообщили в полицию, что Бил и его друг им мешали, ездили вокруг на самокате и представлялись «самокатной патрульной службой».

На следующий день Мещанский суд Москвы арестовал блогера на 13 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Друг Била получил такое же наказание.

Адвокат блогера Сергей Жорин говорил, что его подзащитный занимается «социальным экспериментом» — «изучает поведенческие свойства людей в тех или иных жизненных ситуациях».

Блогер ведет канал на YouTube, где выкладывает видеопранки. На канале Била более шести млн подписчиков. Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы.

Тогда блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила чиновница Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

В марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Мужчине также запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Блогер полностью признал вину, а также примирился с Артемовой и погасил ущерб около 11 млн рублей. В ноябре 2022 года Эдвард Бил вышел из колонии.