Геленджикский городской суд назначил семь лет колонии общего режима блогеру Вадиму Харченко*, передает пресс-служба судов Краснодарского края. Мужчину осудили сразу по четырем статьям.

Харченко* признали виновным в повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), и клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК).

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли противозаконную деятельность подсудимого, заявило обвинение. На опубликованных судом кадрах видно, как силовики кладут мужчину лицом на пол.

Слушания по делу блогера проходили в закрытом режиме. Ему также запретили администрировать ресурсы в интернете на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вадим Харченко* — активист и блогер. На его YouTube-канал «Личное мнение» было подписано около 400 тыс. человек, однако сейчас он недоступен. В своих роликах автор критиковал власть, рассказывал об уголовных делах и задержаниях на публичных мероприятиях, проблемах Краснодарского края и других регионов.

В 2020 году на Харченко* завели уголовное дело о клевете, в его квартире прошли обыски. По неофициальным данным, поводом стали его высказывания в адрес мэра Геленджика Алексея Богодистого и отстраненного от должности вице-мэра Дениса Полуянова, которых блогер подозревал в подготовке покушения на его убийство.

В феврале 2023 года Харченко* поместили под домашний арест, а в июле 2024-го перевели в СИЗО. В декабре блогера отпустили при условии запрета определенных действий, однако сразу после оглашения решения задержали по делу о клевете и вновь отправили в СИЗО.

«Коммерсантъ» писал, что Харченко* свою вину не признает и считает, что тексты в блоге отражают его личное мнение.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов