Симоновский районный суд Москвы отправил под домашний арест блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (Раджабзода) по делу об экстремизме (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ), сообщает столичная прокуратура. Его обвиняют в оскорблении девушек славянской внешности на видео, опубликованном в Сети видео. Сам блогер утверждал, что ролик подделан.

Джумабоя задержали 7 января. Следственный комитет (СК) указывал, что не позднее 9 декабря 2023 года блогер распространил в интернете ролик, содержащий оскорбления в адрес девушек славянской внешности. По версии СК, он снимал подобные видео из-за «неприязненных отношений к группе лиц русской национальности».

Телеграм-канал Shot утверждал, что речь идет о роликах, которые блогер записывал в Москве с разными девушками. В частности, поводом для преследований Джумабоя стало видео, на котором он говорит, что «скоро все русские девушки будут наши», и рассказывает, как «с Наташей кайфовал». Канал подчеркивал, что на фоне вызванного роликом ажиотажа Джумабой пытался оправдаться, заявив, что в ролике звучит не его голос.

«Я очень давно живу на территории Российской Федерации, и было бы неуместно высказать такое нецензурное выражение против русских девушек. Я очень люблю эту страну, эта страна дала мне очень много возможностей. <…> Я не знаю, почему против меня какой-то недоброжелатель это сделал», — заявил Джумабой.

Он утверждает, что написал заявление в полицию, чтобы найти того, кто подделал видео, но дело «почему-то» возбудили против него самого. «Те, кто будут это видео смотреть и слышать мой голос, они поймут, что это не я сделал. Я бы никогда в жизни это не сделал и не сделаю», — заключил блогер в разговоре с Shot.

9 января Симоновский районный суд отклонил просьбу следствия об аресте блогера и постановил освободить его из-под стражи в зале суда. Однако прокуратура пыталась оспорить это решение. Shot писал, что Джумабой не проживает по месту регистрации и, несмотря на прописку, мог скрыться. 17 января Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера и отправил его дело на пересмотр.