Блогера Павла Дворецкого, на TikTok которого подписано более 4 млн человек, задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, 26-летнего блогера задержали в подмосковной Балашихе. Правоохранители забрали его из квартиры и увезли в отдел на допрос. В данный момент его проверяют на причастность к мошенничеству в отношении женщины, у которой украли порядка 19 млн рублей.

По предварительной информации, блогер подвозил курьера-дропера, который должен был забрать деньги у пенсионерки. Baza утверждает, что уголовное дело по этому инциденту было возбуждено еще в 2024 году. Статус Дворецкого в нем пока неизвестен.

Павел Дворецкий родился в городе Сураж Брянской области. Свою блогерскую карьеру он начал со съемок вайнов — роликов с забавными розыгрышами, а в 2019 году совместно с Егором Шипом создал ютуб-канал «Больше Меньше». Блогеры показывали жизнь «богатых школьников» и снимали различные челленджи. В настоящее время на канал подписаны почти 950 тыс. человек, последний ролик был опубликован в 2020 году.

Позднее Павел Дворецкий начал снимать ролики для TikTok и стал участником Hype House. Вместе с ним в команде состояли Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Катя Голышева, Егор Шип и другие блогеры с многомиллионной аудиторией.

Помимо этого, блогер начал заниматься музыкой и играть в медиафутбольной команде «СиндЕкат». Последний пост в телеграм-канале Павла Дворецкого был опубликован 29 марта.