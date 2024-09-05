Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Суд также на четыре года запретил Шпаку администрировать сайты. Прокуратура просила приговорить его к 8,5 года колонии.

По версии обвинения, блогер опубликовал в соцсети видеозапись, «содержащую под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных. Подробности о ролике прокуратура не приводит.

Речь идет о видео по поводу подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Шпак высказывал обвинения в адрес российских военных и использовал слова, «унижающие россиян», пишет агентство.

Суд признал его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Блогер живет за границей и находится в международном розыске.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. Спустя год глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате подрыва погибли более 60 человек, свыше 10 тысяч были эвакуированы с затопленных территорий.

По данным «Медиазоны»*, уголовное дело против Шпака возбудили в июле 2023 года. Перед этим ему пять раз выписывали штрафы по административной статье о дискредитации российской армии. В августе прошлого года против блогера возбудили административное дело по статье об отождествлении СССР и нацистской Германии.

В августе 2024 года Шпак стал фигурантом уголовного дела о надругательстве над государственным гербом или флагом (ст. 329 УК) из-за ролика, в котором он сжигает свой российский паспорт.

* издание внесено Минюстом России в реестр иноагентов