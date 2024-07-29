Владельцы каналов, в том числе в мессенджерах с числом подписчиков от десяти тысяч человек будут обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре, такие поправки поддержал комитет Госдумы по информполитике, передает корреспондент RTVI.

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту от преступлений с использованием мобильной связи. Новые нормы вводят оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах, а также ужесточают правила покупки СИМ-карт.

«Владельцы каналов с числом подписчиков от десяти тысяч будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, который установит правительство. На них вводится запрет распространять запрещенную информацию», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Они включаются Роскомнадзором в соответствующий перечень и маркируются соцсетью, порядок этой маркировки утвердит правительство, отметил депутат.

«По нашему предположению, это будет некий значок верификации, отсутствие этой верификации не запрещает блогерам вести дальше свою страницу или свой канал, но для них вводятся запреты. Запрещено размещать у себя рекламу», — сказал Хинштейн.

Он также отметил, что сообщения из таких каналов нельзя будет пересылать другим пользователям.

«Присутствует отметка Роскомнадзора, значит, никаких проблем с точки зрения тиражирования этого нет», — пояснил депутат.

В Минцифры между тем заверили блогеров, что анонимность их каналов будет сохранена, а процедура их регистрации будет простой.

«Персональные данные собственника раскрываться не будут, но будет подтвержден факт регистрации канала в соответствующем реестре. При этом понятно, что сама регистрация от вас не потребует каких-то сверхусилий. Там будет простая формочка, вы через «Госуслуги» ее подадите, де-факто это будет считаться регистрацией, то есть здесь не как в маркировке, здесь максимально процедура регистрации будет необременительная. Естественно, Роскомнадзор будет понимать, что вся база всех владельцев всех каналов — это информация суперчувствительная, поэтому я уверен, что коллеги будут отдельное внимание уделять защите, сохранности этих данных. По крайней мере, публично данные об авторах в собственниках выдаваться не будут», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Хинштейн в свою очередь также выразил уверенность, что «данные из Роскомнадзора не утекут».

Как ожидается, Госдума обсудит законопроект во втором чтении на заседании 30 июля.