Симоновский районный суд Москвы приговорил 29-летнего блогера Хилми Форкса (настоящее имя Хильми Олейник) к трем годам колонии общего режима, сообщила московская прокуратура в своем телеграм-канале. Его признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК).

Хилми Форкса взяли под стражу в зале суда. Телеграм-канал Shot отмечает, что перед заседанием Форкс плакал.

Блогера задержали в Москве в июле. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина указывала, что для него была избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.

«Благодарю сотрудников полиции, лично министра внутренних дел Владимира Колокольцева, прокурора города Москвы Дениса Попова, официального представителя МВД России Ирину Волк за оперативную реакцию на наше обращение и работу по защите интересов детей и подростков», — писала Мизулина в своем телеграм-канале, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении блогера.

Кроме того, Мизулина публиковала ролики из отделения полиции, на которых Хилми объясняет причину своего задержания: в них блогер говорит, что распространял в своем телеграм-канале «треш-контент».

В ноябре телеграм-канал Mash написал, что силовики задержали блогера в съемной квартире в Даниловском районе Москвы. По данным канала, причиной этого стали публикации в телеграм-канале Хилми, в числе которых были «откровенные кадры» с самим блогером. Проверка установила, что они носят порнографический характер, указывал Mash.

Shot также отметил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали посты в телеграм-канале блогера, опубликованные зимой 2022 года. Телеграм-канал утверждает, что в них содержались «сцены полового акта».