Прокуратура Москвы аннулировала военный билет блогера Михаила Литвина после того, как глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в ведомство с просьбой проверить информацию о том, что молодой человек приобрел документ за деньги.

В октябре 2024 года Мизулина опубликовала фрагмент интервью Литвина блогеру Амирану Сардарову, в котором он рассказал, что якобы купил военный билет за 330 тысяч рублей. Видеозапись главе ЛБИ, по ее словам, ей прислали подписчики.

В ноябре прошлого года Мизулина сообщила, что проверка в отношении блогера началась. Согласно ответу прокуратуры на запрос главы «Лиги безопасного интернета», ведомственная проверка выявила, что Литвин был поставлен на воинский учет в военкомате Измайловского района Москвы с нарушением законодательства о воинской службе. В 2018 году призывная комиссия признала блогера ограниченно годным (категория «В») и освободила от призыва, после чего он был зачислен в запас.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения, о которых уведомили военного комиссара Москвы. Ранее принятые решения об освобождении Литвина от службы, зачислении в запас и присвоении звания рядового были отменены, отметила Мизулина. Кроме того, по ее словам, в отношении блогера МВД организовало проверку по ч.3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Литвин — популярный стример и блогер с многомиллионной аудиторией. Его YouTube-канал насчитывает около 13 млн подписчиков, а в Instagram* на него подписано более 15 млн человек.

Это не первые проблемы Литвина с законом. В частности, в 2022 году Российский футбольный союз наказал его за оскорбления в адрес судей и агрессивное поведение: контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал молодого человека на полтора года и назначил ему штраф в 300 тысяч рублей после того, как он набросился на арбитра Станислава Исаева. Позже, в 2024 году, Литвина арестовали на 13 суток за участие в потасовке с фанатом во время матча Медиалиги.

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