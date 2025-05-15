Число особо тяжких преступлений среди детей за год выросло на 40%, сообщил старший прокурор отдела Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Александр Кудряшов. Обезопасить детей поможет цензура, как государственная, так и родительская, а также законопроект об ограничении пребывания детей в интернете. Об этом заявили участники рабочей группы по медиабезопасности при комитете Госдумы по защите семьи, передает корреспондент RTVI.

Только за январь и февраль этого года в Москве подростки совершили около 35 преступлений, на которые их подтолкнули злоумышленники через интернет, рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«К великому сожалению, (динамика движется) в сторону увеличения, по данным главного управления МВД по Москве, только за 2024 год на территории столицы в отношении несовершеннолетних зарегистрировано 393 преступления, то есть 400 преступлений 2024 год. Все эти преступления наши дети и подростки совершили с использованием информации, телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной техники. При этом рост такой категории преступлений практически присутствует во всех административных округах: Западный округ — 2,6% рост, а вот Новая Москва — рост 62,5%», — привела она данные.

За четыре месяца 2025 года зарегистрировано 231 преступление, уточнил секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Вадим Бреев. «У нас выросла раскрываемость. По данным главного управления, она сейчас составляет по данному виду преступлений 32,4%. Раскрываемость выросла на полпроцента», — пояснил он.

Сотрудник Генпрокуратуры Александр Кудряшов заявил, что число особо тяжких преступлений среди детей выросло на 40%.

«Увеличилось число убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, наполовину увеличилось количество преступлений несовершеннолетних против общественной безопасности», — рассказал он. Прокурор отметил, что каждое третье уголовное деяние совершается с помощью интернета.

Самые популярные схемы вовлечения

В МВД выделяют несколько традиционных схем вовлечения подростков в преступную деятельность. Первая — скупка аккаунтов в Telegram, причем злоумышленников интересуют аккаунты как вновь зарегистрированные, так и похищенные, чаще всего такой способ «легкого заработка» как раз выбирают подростки, рассказал Бреев.

«Несовершеннолетние и молодежь не осознают потенциальных последствий. Основные цели — это финансовое мошенничество и обман подписчиков: это предложения быстрых денег, поддельные инвестиционные схемы, через них проходят DDOS-атаки на онлайн-сервисы и распространяется вредоносное ПО», — отметил эксперт.

Второе направление — вовлечение детей в противоправную деятельность при использовании онлайн-игр, также становится очень опасным использование злоумышленниками игровых сюжетов и квестов. Например, они могут предлагать определенные задания под видом игровой миссии, связанные с реальными преступлениями. Третье направление — финансовое поощрение подростков, так действуют иностранные вербовщики, отметил Бреев.

Еще один вариант — звонок от лица сотрудника правоохранительных органов под предлогом декларирования денежных средств, на ребенка оказывается психологическое давление, говорят о якобы привлечении родителей к уголовной ответственности, запугивают детским домом, просят деньги упаковать и передать.

Также популярна схема: звонок под предлогом замены всего, чего угодно: полиса ОМС, приложения МЭШ, якобы звонят из школы и просят сообщить код из СМС, получают доступ к «Госуслугам».

«Все потом звонят якобы из Росфинмониторинга: деньги соберите, ценности родительские в сейфе продекларируйте, отнесите в надежное место», — говорит Бреев.

И снова стала актуальной схема со звонками якобы сотрудника «Почты России», других служб доставки, присылают СМС-код, далее доступ в «Госуслугам» и так далее, заявил он.

Правильный контент

Для воспитания детей важна база, это традиционные ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Однако очень небольшая часть контента российских блогеров пропагандирует эти ценности, а тот контент, который показывает эти ценности, непросто найти, заявил президент Союза блогеров Денис Нырков.

Он также обратил внимание на то, что Минпросвещения подготовило список фильмов для семейного просмотра — 100 картин и мультфильмов.

В марте Минпросвещения представило первичный список отечественных фильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для школ в рамках внеурочной деятельности. Перечень содержит более 400 рекомендованных картин для 1—4-х, 5—7-х, 8—9-х, 10—11-х классов. В него включены как советские фильмы, например, «Жестокий романс», «Вам и не снилось», «Доживем до понедельника» и «Летят журавли», так и современные — «Легенда 17», «Майор Гром», обе части «Холопа» и другие.

«Но чтобы их найти, их нужно специально искать… Эфиры федеральных каналов заполнены прекрасным контентом? Когда мы смотрим Smart-ТВ — „Кинопоиск“, Ivi, Okko и подобные платформы, мы пользуемся алгоритмом, который показывает нам тот контент, который соответствует определенным категориям, так вот хотелось бы предложить появление раздела „Одобрено Минпросветом“, чтобы родители в ленте не искали именно этот раздел, чтобы зрители могли быстрее найти достойные картины с воспитательным эффектом», — сказал Нырков.

Он отметил, что государство выделяет огромные деньги на создания новых фильмов и мультфильмов и, возможно, «правильный» контент требует маркировки специальным «знаком качества».

Член комитета Госдумы по просвещению Виктор Смирнов также считает, что у молодого поколения иное восприятие, и смотреть фильм около двух часов уже сложно из-за иного принципа медиапотребления.

Новые песни

Эксперты обсудили концерты «деструктивных рэперов». Останина выразила обеспокоенность, как законодатели могут противодействовать организации концертов таких исполнителей. «Они мимо школы идут, рекламу прочитал, пошел на то, чтобы услышать вот эту матерную речь какого-то рэпера», — сказала она.

В ответ член РОЦИТ Семен Теняев сообщил, что в дептрансе Москвы есть проект «роботов-патрульных с ИИ, который может распознать мат с 5-7 метров» и сразу же выписать штраф, и предложил отправлять таких роботов на концерты.

Однако депутат Госдумы Смирнов, по его словам, «будучи кандидатом юридических наук», заявил, что «ни один мировой судья не наложит штраф по одной простой причине: потому что идентифицировать речь, когда 1500 подростков в зале 400 квадратных метров совершенно невозможно».

Деньги за злоумышленника

Не нашло поддержки предложение Теняева платить по 10 тысяч детям за сдачу МВД злоумышленников в интернете.

«Я не думаю, что это предложение сверхконструктивное, я сама буду против. Это возможность оболгать своего друга, соседа, еще кого-то… Состояние, мне кажется, настроений в нашем обществе и нравственные барьеры настолько у нас сегодня занижены, и общественная мораль тоже, простите, она, мне кажется, не соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят перед нашим обществом. Поэтому, мне кажется, что это не тот все-таки вот путь, которым надо идти», — привела аргументы Останина.

Китайский интернет

Также было отвергнуто предложение Теняева цензурировать интернет по китайской модели, «когда все запрещено, кроме того, что разрешено».

«Это вызовет реакцию в нашем обществе, потому что мы пытались, приняли закон о запрете пользования мобильными телефонами в школе, сколько получили со стороны родителей… Негатив очень большой, и такой накат очень большой был на Минпросвещения, И Сергей Кравцов до сих пор, мне кажется, оправдывается за вполне себе конструктивную вот эту вот работу по тому, чтобы дети не пользовались мобильными телефонами», — заявила Останина.

При этом, по ее словам, следует оперативно доработать и уже вносить в Госдуму законопроект об ограничении пребывания детей в интернете и соцсетях.

«Давайте собираться и вносить этот законопроект вместе со всеми имеющейся фактурой», — предложила Останина.

Детские аккаунты в соцсетях

Защитить детей поможет законодательное закрепление родительского контроля в предустановках на гаджетах, а также требований к детским аккаунтам, считает преподаватель кафедры менеджмента и государственного управления Института экономики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» Алла Полянина.

«Возможно предусмотреть какие-то поправки в закон об информации относительно требований к детским аккаунтам в социальных сетях. Мне представляется важным на законодательном уровне закрепить требования, ограничивающие ребенка в коммуникациях без согласия родителей.

Предварительно с согласия родителей добавлять в друзья, просматривать профиль и любые какие-то другие возможные варианты, связанные с ограничением коммуникативной активности детей», — сказала Полянина.

Запугать мам

Оградить детей от деструктивного контента и от мошенников вполне могут родители, прежде всего мамы, считает политтехнолог Ярослав Федосеев.

«Как доносить нужные месседжи до родителей… Мамы прекрасно друг другу пересылают по чатикам любые картинки. Я пообщался с некоторыми пиарщиками, они готовы его поддержать, в частности, предлагается сделать понятные, четкие картинки в стилистике пропаганды 30-40-х годов, может быть, в стилистике Кукрыниксов, может быть, в стилистике вообще авангарда, где как памятки будет распространяться информация о том, как ограничивать детей в онлайн играх», — заявил Федосеев.

По его мнению, «можно вообще выставку на эту тему сделать и провести ее, допустим, в Москве, как народная пропаганда, как мы сами себя спасаем, наших детей».

Это предложение нашло поддержку главы комитета Госдумы по защите семьи.

По мнению Останиной, оградить детей от деструктивного контента в соцсетях и интернете может их вовлечение в разного рода активности.

«Поддерживаем вас, мы все меньше денег выделяем на дополнительное образование, на то, чтобы дети ходили в студии, творческие кружки. К сожалению, бюджетных средств мало, а у родителей тоже не всегда такие возможности есть», — сказала депутат.

Напугать всех

Депутат Госдумы Олег Матвейчев же считает, что негативная информация воспринимается быстрее и распространяется быстрее, чем позитивная, развлекательный контент, поэтому детей и их родителей надо именно пугать опасностями.

«Если родителям, да, прежде всего родителям, жесткая картинка о том, что пока вы работаете, занимаетесь своими делами, отношения всякие выясняете в своих семьях, в это время у вас бесхозный ребенок, и вы в один день придете домой и обнаружите, что он находится в СИЗО, и его оттуда не вытащить. Да, он всего лишь жертва и так далее. Но ваш ребенок полгода будет в СИЗО, и потом всю жизнь клеймо преступника и так далее. И вот этим надо шокировать родителей… С этого нужно начинать утро и этим заканчивать вечер и показывать примеры. Посмотри на Васю из соседней школы. Ты, может быть, его даже где-то на улице видел, как вот он сейчас в тюрьме сидит, и тюрьму ему показать еще, как она выглядит, чтобы он понимал, что это не картинки в сериалах, и вот тогда какой-то эффект будет», — предложил депутат.

Парламентарий признался, что он — «сторонник жестких мер».

Блокировать «Википедию»

Онлайн-энциклопедию «Википедия» нужно заблокировать, считает Останина.

«Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы… явное искажение исторической правды… надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс», — сказала она.

Депутат также обратила внимание на то, что этот ресурс появляется первым в выдаче по поисковым запросам. Она выразила надежду, что представители правоохранительных органов, присутствующие на заседании рабочей группы, ее услышали.