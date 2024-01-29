США рассматривают возможность удара по Ирану в ответ на гибель трех американских солдат в результате атаки беспилотника на авиабазу в Иордании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, «знакомый с позицией США».

По его словам, «было ясно», что удар по авиабазе может вызвать более серьезную реакцию США, чем их прежние действия с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке после нападения ХАМАСа на Израиль.

Президент США Джо Байден сталкивается с давлением, требующим прямого противостояния с Ираном, пишет агентство. Это грозит расширением конфликта в регионе, чего Байден хотел бы избежать.

Один из вариантов ответа на удар по авиабазе ― тайная операция, во время которой США нанесут удар по Ирану, не заявляя о своей ответственности за это, но «посылая четкий сигнал», говорится в публикации.

Кроме того, Вашингтон может атаковать иранских чиновников, как это было во время операции по убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани при бывшем президенте Дональде Трампе.

«Атака ставит Байдена перед решением, которое станет одним из самых важных за все время его президентства. Он хочет наказать виновных в нападении и удержать Иран от его действий в регионе. Но это может привести США к прямой конфронтации с руководством Тегерана», ― пишет Bloomberg.

28 января беспилотник атаковал американскую военную базу Tower 22 на северо-востоке Иордании недалеко от границы с Сирией. Погибли трое военных, более 30 человек получили ранения. Это стало первым случаем гибели американских военных с начала войны между Израилем и ХАМАСом в октябре 2023 года.

Байден обвинил в атаке действующие в Ираке и Сирии и радикальные группировки, поддерживаемыми Ираном. Президент США пообещал привлечь виновных к ответственности «в то время и таким способом», который выберет Вашингтон.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило о непричастности Тегерана к удару по авиабазе. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что группы «регионального сопротивления» не подчиняются приказам Ирана. Он отметил, что региону «не нужна дополнительная напряженность или новая война».