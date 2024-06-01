Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза обсуждают возможность введения ограничений в отношении банков третьих стран, которые якобы помогают России обходить санкции с помощью системы, созданной ею взамен SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои неназванные источники.

По словам собеседников агентства, некоторые члены G7 и ЕС рассматривают возможность введения мер против финансовых учреждений, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

В 2023 году количество пользователей СПФС увеличилось почти втрое по сравнению с 2022 годом. Сейчас системой пользуются более 150 иностранных банков примерно в 20 странах, включая Китай, Беларусь, Армению, Таджикистан и Казахстан, сообщил один из источников Bloomberg.

Обсуждения проходят в преддверии саммита G7, который пройдет с 13 по 15 июня в итальянской области Апулия. Там планируется согласовать комплекс мер по ужесточению санкций против России.

Bloomberg утверждает, что России удалось обойти многие из ограничений, импортируя подсанкционные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии, часто — через сети посредников в нескольких юрисдикциях.

Некоторые страны обратили внимание на банки, которые якобы «содействовали этим транзакциям», и предупредили их о рестрикциях. По словам источников Bloomberg, это привело к ужесточению ограничений и заметному сокращению российского импорта.

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В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ввести ограничения для учреждений, использующих СПФС для обхода санкций. По словам источника агентства, ЕС стремится согласовать пакет мер в преддверии саммита G7, но несколько стран выступили против полного запрета СПФС, поскольку он может «затронуть законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами».

Среди других обсуждаемых мер:

введение санкций против банков третьих стран, помогающих России обходить санкции,

ужесточение требований к компаниям с целью улучшения контроля за их дочерними фирмами и цепочками поставок,

включение в санкционный список большего числа физических и юридических лиц в третьих странах.

Эти дискуссии свидетельствуют о растущем внимании, которое страны G7 уделяют роли финансового сектора в возможностях России по обходу санкций и закупкам критически важных военных технологий, говорится в статье Bloomberg.