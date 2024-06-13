Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group закупил в России партию рафинированной меди на сумму около $20 млн, но так и не получил ее, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, сотрудники китайской компании приехали в Россию, но не смогли найти нужную им компанию.

По словам источников агентства, в конце прошлого года китайский конгломерат закупил у российской Региональной металлургической компании (Regional Metallurgical Co.) 2 тыс. тонн рафинированной меди, поставки которой ожидались в мае.

Груз покинул Санкт-Петербург в начале этого года, но не прибыл в китайский порт Нинбо, как это ожидалось. По словам источников Bloomberg, вместо этого металл, который в документах значился как более дешевый гранит, оказался, вероятно, в Турции, о чем свидетельствуют записи перевозящей его судоходной компании.

Сотрудникам китайской компании пришлось приехать Россию, чтобы разобраться в произошедшем, но они не смогли даже определить, где находится нужный им комбинат, рассказали источники.

В конгломерате Wuchan Zhongda Group не стали давать комментариев по поводу случившегося.

В 2023 году объем продаж Wuchan Zhongda Group составил 580 млрд юаней (около $80 млрд). Конгломерат, штаб-квартира которого расположена в Ханчжоу, входит в число крупнейших компаний Китая.

По оценке Bloomberg, произошедшее вряд ли будет иметь глобальные последствия, однако по международной торговле металлами и ее репутации нанесен очередной удар. Этот сектор уже неоднократно был замешан в скандалах, связанных с мошенничеством, включая истории о поддельных складских квитанциях и контейнерах, заполненных раскрашенными камнями, напоминает агентство.

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков меди, а Китай — ее крупнейшим потребителем. Западные санкции против России способствуют расширению торговли между двумя странами, при этом китайские покупатели получают «скидки и другие выгодные условия», отмечает Bloomberg.

Однако риск заключается в том, что выгодные условия могут побудить китайских трейдеров к заключению сделок в период, когда отношения с поставщиком еще не налажены. По словам источников агентства, в свете случившегося с Wuchan Zhongda Group китайские фирмы начали проводить внутренние проверки своих контрактов с контрагентами.