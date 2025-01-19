Возвращение Дональда Трампа к власти заставило инвесторов задаться вопросом о том, какие китайские компании при нем попадут под санкции или торговые ограничения США. Внимание трейдеров, как пишет Bloomberg, привлек «список наблюдения Пентагона» — перечень китайских компаний, которые, по оценке американского Минобороны, аффилированы с военными КНР.

Попадание в этот список нескольких известных китайских фирм, включая Tencent Holdings и выпускающую аккумуляторы для электромобилей Tesla Contemporary Amperex Technology, спровоцировало распродажу их акций в январе. При этом, подчеркивает Bloomberg, что включение в так называемый «список 1260H» (по названию раздела законопроекта об обороне, из которого он взят) формально не влечет никаких юридических последствий и санкций.

Глобальный макростратег BCA Research Марко Папич пояснил, что акции попавших в список компаний упали в цене не по причине самого включения туда, а из-за «того, что оно может предвещать в будущем».

«Это первый шаг к большему количеству исключений, ограничений и потенциальных санкций», — спрогнозировал аналитик.

Список 1260H был утвержден в рамках оборонного законопроекта, принятого в последние дни первого президентского срока Трампа для «раскрытия связи между военными и коммерческими интересами Китая». Администрация Джо Байдена продолжала пополнять этот реестр, и туда попали компании, которые, как пишет Bloomberg, «по видимости, являются гражданскими по своей природе».

Теперь у инвесторов возникли опасения, что Трамп может воспользоваться этим, чтобы более агрессивно давить на китайские компании, которые, по мнению его команды, скрывают связи с военными КНР. На вероятность этого сценария прозрачно намекнул будущий глава Минфина Скотт Бессент, который 16 января на слушаниях по утверждению его кандидатуры заявил конгрессменам:

«Китайская экономика — самая несбалансированная, самая неуравновешенная в мировой истории. Они используют излишки прибыли для финансирования своей военной машины. В Китае есть фраза, которая состоит из двух слов — military industrial, и military всегда стоит на первом месте».

Bloomberg отмечает, что в отношении китайских военных компаний в США создана «запутанная система санкций и экспортных ограничений, регулируемых несколькими агентствами, из-за чего союзники и рынки зачастую путаются в том, какие правила и как именно им следует соблюдать».

Для самих компаний попадание в эту «запутанную систему», включая списки Пентагона, влечет серьезные последствия. Например, акции Tencent упали примерно на 10% за четыре торговые сессии после того, как администрация Байдена включила ее в черный список по обороне, акции CATL — примерно на 3%. Обе компании при этом заверяли, что не занимаются никакой деятельностью, связанной с военными.

Tencent — самая дорогая компания Китая, связанная с крупными компаниями со штаб-квартирами в США, включая Epic Games Inc. и Activision Blizzard Inc. Она инвестировала значительные средства в разработку искусственного интеллекта. CATL производит аккумуляторы для электромобилей и поставляет их многим крупнейшим мировым автопроизводителям, включая Tesla, Stellantis NV и Volkswagen AG. Ford Motor Co. открыла производство автомобильных аккумуляторов по лицензии CATL в Мичигане.

Сейчас в списке Пентагона более 130 компаний, обвиняемых властями США в сотрудничестве с китайскими военными. Туда входят авиакомпании, застройщики, судовладельцы, производители компьютерного оборудования и коммуникационные компании.

Tencent и CATL могли включить в список из-за разрабатываемых ими передовых технологий в области искусственного интеллекта и аккумуляторов. По словам бывшего сотрудника разведки, юриста по безопасности в Crowell and Moring Майкла Аткинсона, обе компании входят в сферу «новых технологий, создаваемых корпорациями, а не правительствами».

«Эти новые технологические компании становятся растущими источниками геополитической мощи. Правительство США, вероятно, пытается понять, как может ограничить их влияние, чтобы защитить страну от этих компаний — так же, как поступало бы с более традиционными иностранными игроками», — сказал эксперт, который был генеральным инспектором разведывательного сообщества при первой администрации Трампа.

Bloomberg допускает, что одной из причин распродажи акций попавших в «реестр 1260H» китайских компаний могла стать «путаница с различными черными списками США». Это, по данным издания, породило в Вашингтоне дискуссии о том, что необходимо унифицировать и оптимизировать подход к ограничениям и санкциям в отношении компаний из стран, которые США считают «противниками».

На самом деле предложения по гармонизации различных списков и приведению их в соответствие друг с другом и действующим законодательством высказывались на протяжении многих лет. Например, новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц представил законопроект по этому поводу, будучи членом Конгресса в 2023 году.