В отсутствие западных инвесторов и спикеров Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) все больше становится «витриной для детей кремлевской элиты». Об этом пишет Bloomberg.

В мероприятии, которое начинается 5 июня, примут участие Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых СМИ называют дочерьми Владимира Путина, дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу, сын главы администрации президента Антона Вайно Александр Вайно, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, которую называют племянницей Путина, а также Роман Ротенберг — сын бизнесмена и друга президента Бориса Ротенберга, перечисляет издание.

Катерина Тихонова, возглавляющая компанию «Иннопрактика», указана среди спикеров и экспертов мероприятия ПМЭФ, посвященного роли организаций оборонно-промышленного комплекса в обеспечении технологического суверенитета.

Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова выступит на сессии о биоэкономике. Впервые на ПМЭФ выступят сразу обе предполагаемые дочери Путина, отмечает журналистка Фарида Рустамова. В предварительной программе форума ни Тихонова, ни Воронцова не значились, их фамилии появились в списках выступающих только накануне, пишет она.

Согласно программе, Тихонова выступит онлайн 6 июня. Воронцова, как ожидается, будет присутствовать на ПМЭФ лично. Мероприятие с ее участием запланировано на 7 июня. До этого Тихонова принимала участие в ПМЭФ в 2021 году, Воронцова дважды давала интервью на полях форума, но не выступала в панельных дискуссиях, пишет Рустамова.

Ксения Шойгу как президент Федерации триатлона России будет модерировать на ПМЭФ сессию о глобальных проектах российского спорта. Глава центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Вайно примет участие в мероприятиях, посвященных образованию, современным профессиям и привлечению молодежи на госслужбу, следует из программы форума.

Роман Ротенберг в качестве вице-президента Федерации хоккея России выступит на сессии под названием «Медийный спорт: феномен и потенциал».

Политолог Мария Снеговая* назвала участие детей российских политиков в ПМЭФ «постепенной передачей власти наследникам».

«Это попытка обновления, омоложения элиты», ― сказала она Bloomberg.

Политолог Евгений Минченко в июньском обзоре состояния российских элит указал на «возвышение “принцев” — детей представителей политической элиты». «В условиях устойчивой иерархической системы внутри верхних эшелонов российской власти <…> факторы родства и долговременного присутствия в обойме претендентов становятся существенными при прочих равных обстоятельствах», — говорится в обзоре Минченко.

«Антизападная» повестка

В прошлые годы на ПМЭФ приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Сейчас западных деятелей на ПМЭФ мало, в поиске видных гостей форум сместился в сторону дружественных стран Азии, Ближнего Востока и Африки, пишет Bloomberg.

Изменилась и повестка: если раньше ПМЭФ был нацелен на привлечение в Россию американских и европейских инвесторов, то теперь программа носит «явно антизападный характер», считает издание. В качестве примера приводятся дискуссионные панели с такими названиями, как «Реквием по Европе: новая эра международного сотрудничества» и «“Империя зла”: смог ли Запад демонизировать Россию?»

Владимир Путин 7 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ, которое традиционно является центральным мероприятием форума. Глава государства затронет проблемы международной торговли и финансовой системы, оценит ситуацию в российской экономике и ее функционирование в условиях военной операции, а также ответит на вопросы, в том числе касающиеся ситуации на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов