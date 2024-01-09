Возможная война из-за Тайваня грозит обойтись глобальной экономике в $10 трлн, что соответствует 10,2% мирового ВВП, подсчитал Bloomberg. Как отмечается в публикации, ущерб окажется серьезнее последствий военных действий на территории Украины, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса.

По данным агентства, сейчас мало кто считает высокой вероятность «неминуемого» китайского вторжения на Тайвань, однако российская военная операция на Украине и боевые действия Израиля в секторе Газа служат напоминанием о том, что долго тлеющая напряженность может перерасти в конфликт.

Инвесторы с Уолл-стрит и военные планировщики, равно как и компании, которые зависят от тайваньских полупроводников, уже предпринимают шаги против возможных рисков, отмечает Bloomberg.

Агентство смоделировало два сценария: вторжение Китая, которое втянет в конфликт США, и блокада Тайваня со стороны КНР. Среди последствий войны названы:

падение ВВП Тайваня на 40%, Китая — на 16,7%, США — на 6,7%;

спад мировой экономики на 10,2% (уточняется, что наибольший ущерб придется на Южную Корею, Японию и другие страны Восточной Азии).

Ключевое предположение в первом сценарии состоит в том, что США удастся заручиться поддержкой союзников для введения против Китая согласованных и жестких экономических санкций.

Блокада Тайваня грозит привести к следующим последствиям:

снижение ВВП Тайваня на 12,2%, Китая — на 8,9%, США — на 3,3%;

снижение мирового ВВП на 5%.

Как подчеркивает агентство, Тайвань лидирует в производстве полупроводников и чипов; общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов тайваньской компании-производителя чипов TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) составляет порядка $7,4 трлн. Кроме того, Тайваньский пролив — один из самых загруженных в мире торговых путей.

По оценке Bloomberg, президентские выборы на Тайване, намеченные на 13 января, если не вызовут кризиса, то определят направление отношений между Пекином и Тайбэем.

Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, однако Китай считает этот остров своей отколовшейся провинцией. Лидер КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение материкового Китая с островом Тайвань «исторической необходимостью».