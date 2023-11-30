Президент Украины Владимир Зеленский «не поддается давлению военных» и не подписывает план по расширению призыва граждан в ВСУ, который лежит на его столе еще с июня, пишет Bloomberg.

Вместо этого Зеленский поручил правительству Украины проработать «комплексный пакет мер», лучше адаптированный к текущей ситуации в стране с учетом предстоящей зимы, в условиях которой ВСУ предстоит продолжать вести боевые действия.

Кроме того, до сих пор не принят уже одобренный Верховной радой законопроект по снижению призывного возраста для украинских граждан без военного опыта — с 27 до 25 лет. «Закон должен был вступить в силу — парламент его полностью поддержал. Призыв сейчас проходит с трудом», — подчеркнул член парламентского комитета по обороне Роман Костенко.

Bloomberg констатирует, что на Украине «растет проблема пополнения рядов ВСУ» и это «ставит ее в потенциально невыгодное положение по отношению к России — огромной стране, население которой составляет 143 млн человек и более чем втрое превышает численность жителей Украины до начала конфликта».

Издание связывает нежелание Зеленского подписывать закон о снижении призывного возраста с его «желанием увидеть четкий план того, чего ВСУ стремятся достичь за счет этого, как будут размещаться новобранцы и как будет организована ротация для тех, кто провел на поле боя 21 месяц».

«Я ожидаю более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных и конкретных предложений», — заявил Зеленский 24 ноября после встречи с военным руководством.

По оценкам командования ВСУ, закон о расширении призыва предоставит призвать дополнительно 140 тыс. человек.

Командующий украинской армией Валерий Залужный в колонке для The Economist от 1 ноября писал, что действующие правила призыва на военную службу содержат пробелы, которые позволяют гражданам «уклоняться от своих обязанностей». Он упомянул о призыве, который распространяется на большинство украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но предусматривает освобождение от призыва для тех, кто моложе 27 лет и не имеет опыта военной службы, если только они не пойдут в армию добровольцами.

Средний возраст военнослужащего в украинской армии превышает 40 лет, уточняет Bloomberg. Со ссылкой на «регионального чиновника» издание пишет, что в стране «формируется сопротивление призыву» — например, в Полтаве в 2023 году удалось призвать только 10% от запланированного количества новобранцев. Меры, которыми действуют военкомы, при этом ужесточаются. «Двум военкоматам было предъявлено обвинение в избиении призывников в западном городе Тернополь», — напоминает Bloomberg. Ранее другие источники сообщали, что после начала боевых действий Украину нелегально покинули почти 20 тысяч мужчин.

Издание полагает, что проблемы с призывом в ВСУ связаны также с «чувством уныния», охватившим Украину из-за низких результатов контрнаступления, и понимания того, что конфликт не завершится в ближайшее время. «Добавьте к этому перспективу зимних ракетных ударов и беспокойство по поводу поставок союзников», — пишет Bloomberg.

Когда закончится военная операция на Украине. Прогнозы

Глава киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко заявил, что офис президента опасается «эскалации напряженности» в случае принятия закона о расширении призыва, который также может «усилить настрой на мир любой ценой». «Эта тенденция, хотя и не очень популярная, уже существует и может усилиться», — предположил эксперт.

Союзники неоднократно высказывались в поддержку расширения призыва на Украине. В частности, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в октябрьской статье для The Telegraph призывал Киев привлекать в ряды ВСУ больше молодых людей для повышения эффективности боевых действий. «Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь для будущего. Но дело в том, что Россия тайком мобилизует всю страну», — утверждал он.