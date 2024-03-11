Российские власти могут повысить налог для физических лиц (НДФЛ) после президентских выборов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в обсуждениях. По их словам, он может подняться с 13 до 15% для зарабатывающих более 1 млн рублей в год и с 15 до 20% для тех, кто получает более 5 млн рублей.

Повышенная ставка будет взиматься с суммы, которая превышает 1 млн и 5 млн соответственно. То есть первый миллион, как и прежде, будет облагаться налогом в 13%. По данным Росстата, официальный доход более 1 млн руб. в 2023 году получали около 14% россиян.

Помимо изменения налога для физлиц, правительство рассматривает возможность увеличения налога на прибыль компаний с 20 до 25%. При этом решение о конкретных размерах повышения налогов будут приняты летом, считают собеседники Bloomberg. Ранее СМИ писали, что внесение поправок в Налоговый кодекс по повышению налогов возможно уже в весеннюю сессию Госдумы.

По данным Bloomberg, сейчас Россия «взвешивает варианты» повышения налогов, чтобы собрать до $44 млрд, которые необходимы стране для «продолжения финансирования» боевых действий на Украине, поскольку конфликт оказывает «все большее давление на государственную казну».

В конце февраля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил «продумать подходы к модернизации [российской] финансовой системы». В частности, он заявил о необходимости более справедливого распределения «налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

В начале марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что законодательные инициативы по налоговой реформе, которые ранее анонсировал российский глава, будут подготовлены и представлены в правительство уже в этом году. При этом в октябре 2023 года глава Минфина утверждал, что бюджет на ближайшие три года (2024-2026 годы) «сбалансирован» и «серьезно менять что-то в налогах не требуется».

Источники Bloomberg утверждают, что начало нового президентского срока дает правительству возможность проведения «непопулярных реформ», как это было и в 2018 году. Тогда Владимир Путин после своего избрания на пост президента повысил пенсионный возраст и увеличил налог на добавленную стоимость НДС с 18 до 20%.

Очередные президентские выборы в России пройдут 15—17 марта 2024 года. В бюллетене будут четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).