Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска через трастовый фонд Heritage Trust, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сам сенатор эту информацию не комментировал.

Источники Bloomberg рассказали, что Керимов приобрел долю в SpaceX в 2017 году и оставался держателем пакета акций даже после введения в отношении него персональных санкций, наложенных первой администрацией президента США Дональда Трампа в 2018 году. По оценкам собеседников агентства, изначально сенатору принадлежал 1% акций.

Как утверждает один из источников Bloomberg, после разъяснений со стороны Министерства финансов США, касавшихся наложенных на Керимова санкций, руководство финансового конгломерата Citigroup, владеющего Heritage Trust, приняло решение не блокировать траст и связанные с ним организации.

Спустя четыре года, в июне 2022 года, американский Минфин заблокировал Heritage Trust, стоимость которого оценивается в $1 млрд. В ведомстве заявили, что он был создан в 2017 году для работы с активами Керимова в США. Причиной для блокировки стали результаты расследования, в которых утверждалось, что траст представляет собой сложную систему юридических структур и подставных лиц, целью которых было скрыть участие сенатора. Два источника Bloomberg отметили, что к тому моменту доля Керимова в SpaceX уже была продана.

Представитель Citigroup отказался от комментариев и сослался на публикации от ноября 2024 года касательно расследования властей США о связях с Россией. Тогда финансовый конгломерат заявил, что «ведет весь бизнес с высочайшим вниманием к соблюдению всех законов и правил».

Агентство обратило внимание, что в соответствии с данными издания Barron’s Citigroup продолжает владеть Heritage Trust, однако не имеет возможности распределять или принимать средства из-за блокировки со стороны американского Минфина.

Bloomberg не смог доподлинно установить, знало ли руководство SpaceX о том, что Heritage Trust или одна из связанных с ним организаций владела долей в компании Маска. Также остается неустановленной роль «иных» советников или посредников в принятии решений, касающихся фондов Heritage Trust.

По словам одного из собеседников агентства, с момента блокировки Heritage Trust в 2022 году, американские власти продолжали выявлять компании, в которые инвестировали представители траста. В настоящий момент проводится расследование, цель которого — определить, в какой степени такие компании могли нарушать положения санкционного режима, а также принять решение о том, необходимо ли привлекать их к ответственности.

Как сообщало в июне 2022 года Министерство финансов США, часть средств Heritage Trust попала в финансовую систему страны через две иностранные организации, якобы подконтрольные Керимову. Ведомство уточняло, что это произошло до введения санкций в отношении него. По версии американского Минфина, позднее эти средства были вложены в «крупные государственные и частные компании США» и управлялись через подставные компании, что обеспечивало формальное право собственности на активы и давало возможность проводить транзакции, скрывая участие сенатора.

Как отметил источник, «знакомый с точкой зрения Citigroup», после введения санкций не было однозначной ясности касательно степени вовлеченности Керимова в траст, что препятствовало введению запрета.

Представители SpaceX, Илона Маска, а также Минфин США и Сулейман Керимов не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.