Состояние богатейших россиян с начала этого года увеличилось на $38,575 млрд, следует из опубликованного агентством Bloomberg «индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, занявшего третье место среди богатейших россиян, увеличилось на $9,14 млрд — до $24,5 млрд. Состояние сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко выросло на $4,03 млрд до $17,2 млрд, Леонида Федуна, бывшего вице-президента «Лукойла», — на $3,89 млрд до $9,76 млрд.

Богатейшим среди российских бизнесменов остается президент компании «Норникель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в $30,7 млрд (с начала года увеличилось на $2,11 млрд). На втором месте — совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $2,71 млрд до $27,3 млрд.

Крупнейшие убытки, согласно Bloomberg Billionaires Index, понес сенатор Сулейман Керимов — его состояние за год уменьшилось на $650 млн до $8,34 млрд. На $44,1 млн уменьшилось состояние Виктора Вексельберга (до $6,96 млрд), на $277 млн сократилось состояние Вячеслава Кантора (до $6,09 млрд).

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 25 россиян.