Вашингтон обсуждает с Москвой возможности сотрудничества с «Газпромом» в глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать конфликт на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на российских и европейских чиновников.

«США изучают возможности сотрудничества с энергетическим гигантом ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов <…> на фоне попыток посредничества в заключении мирного соглашения по Украине», — отмечает агентство.

По данным Bloomberg, обсуждения между США и Россией о возможной совместной работе с «Газпромом» пока находятся на ранней стадии. Между представителями двух сторон уже прошли предварительные контакты по этому вопросу, но участники переговоров пока не известны.

Собеседники агентства также отметили, что энергетические инициативы США и «Газпрома» могут охватить Европу и Азию и «могут соответствовать более широкому стремлению США ослабить связи России с Китаем и Ираном», что также отвечало бы желанию американского президента использовать возможности для бизнеса, которые могут возникнуть в результате мирного соглашения о прекращении конфликта в Украине.

По данным источников Bloomberg, «Газпром» заинтересован в том, чтобы США помогли перезапустить газопровод «Северный поток», остановленный после диверсии в 2022 году.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Беларуси Александром Лукашенко заявил, что что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то «газовая труба» для Европы может быть обеспечена.