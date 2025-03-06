Президент США Дональд Трамп в качестве условий подписания сделки по редкоземельным металлам потребовал от Украины согласиться на скорое прекращение огня с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Вашингтон дал понять Киеву, что Трамп готов завершить соглашение о природных ресурсах, которое было приостановлено после его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля, при условии, что украинский лидер «согласится на реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой».

Как пишет Bloomberg, эти дополнительные условия являются основной причиной, по которой соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и США до сих пор не подписано, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о готовности перейти к заключению сделки.

По данным Axios, переговоры делегаций Украины и США об урегулировании российско-украинского конфликта состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 12 марта. Владимир Зеленский подтвердил, что украинская и американская команды возобновили работу и ожидают «содержательной» встречи на следующей неделе.

Подписание соглашения Украины и США по редкоземельным металлам должно было состояться в конце февраля, однако сорвалось из-за случившейся перепалки между Трампом, Зеленским и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Последний, в частности, заявил, что Трамп и его администрация занимаются дипломатией. В ответ Зеленский начал настаивать на невозможности дипломатического урегулирования с российской стороной.

Политики начали говорить одновременно, перебивая друг друга, после чего Вэнс сделал Зеленскому замечание, выразив мнение, что «неуважительно приходить в Овальный кабинет и пытаться обсуждать это перед американскими СМИ».

Зеленский спросил у Вэнса, был ли тот на Украине, и пригласил его посетить страну, чтобы узнать о ее проблемах. Вэнс в ответ обвинил Зеленского в организации «пропагандистских туров» для иностранцев и повторно призвал не «нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение» Украины.

После этого Зеленский заявил, что «отделенные океаном» США пока не чувствуют последствий от военного конфликта на Украине, но «почувствуют в будущем». Ему возразил Трамп, отметив, что Зеленский «не в том положении», чтобы что-либо диктовать. Американский лидер обвинил украинского президента в неблагодарности, неуважении к США, в том, что тот «играет миллионами жизней» и «играет с третьей мировой войной».

В заключение спора Трамп предложил Зеленскому либо заключить сделку, либо остаться без поддержки США. В итоге украинская делегация покинула Белый дом досрочно, заключение сделки и ужин были отменены.