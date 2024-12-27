Медики из США выявили признаки расстройства аутистического спектра у 11% новорожденных из экспериментальной группы, чьи матери переболели COVID-19, пишет Bloomberg.

Детский врач-инфекционист Карин Нильсен, ранее проводившая исследования о влиянии инфекционной болезни Зика на роды, обратила внимание на нестандартное количество новорожденных от матерей, перенесших коронавирус, которые требовали интенсивной терапии в больнице Mattel Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Вместе со своими коллегами она провела оценку общих движений с помощью видеозаписей, на которых младенцы лежали на спине. Исследователи выявили, что 14% детей показали признаки проблем с развитием. Позднее они также установили, что в возрасте 6-8 месяцев 13 из 109 детей, чьи матери переболели коронавирусом на стадии беременности, не достигли ожидаемых стадий развития. У их ровесников из контрольной группы, рожденных до пандемии, не было обнаружено подобных проблем.

После того, как к исследованию присоединились новые участники, оказалось, что у 11,6% детей, чьи матери перенесли инфекцию SARS-CoV-2, были выявлены проблемы с когнитивными, моторными и языковыми функциями, свидетельствующие о задержке нейроразвития. Аналогичные проблемы проявились лишь у 1,6% детей из контрольной группы.

Признаки расстройства аутистического спектра обнаружили себя у 23 из 211 детей, когда старшим из детей исполнилось 2 года и 4 месяца, в то время как ожидаемый уровень этого показателя в таком возрасте составляет около 1-2%.

«Что-то действительно происходит. Мы не хотим поднимать тревогу на весь мир, но это то, что показывают наши данные», — сказала Нильсен.

Как отмечает Bloomberg, в настоящий момент связь между аутизмом и коронавирусом остается неясной — часть исследований подтверждает результаты, полученные Нильсен и ее коллегами, в то время как другие данные противоречат представленным результатам калифорнийских медиков.

В частности, агентство обратило внимание на относительно небольшую группу детей и матерей, принявших участие в исследовании (250 пар). Для более четкого представления о характере влияния инфекции на новорожденных необходимо участие не менее 11 детей, заявила специалист по медицине матери и плода в Массачусетской больнице общего профиля в Бостоне Андреа Эдлоу.