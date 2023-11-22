Брюссель представил на обсуждение стран-участниц Евросоюза проект долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности, передает агентство Bloomberg. По его данным, предусмотрены механизм долгосрочной военной поддержки, а также обучение украинских военнослужащих.

В распоряжение агентства попал проект документа, который на этой неделе обсудят послы ЕС, а в декабре — лидеры стран Евросоюза. Проект также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки» (G7).

Как напоминает Bloomberg, ранее в этом году страны G7 договорились на саммите НАТО о том, чтобы провести с Украиной переговоры касательно гарантий безопасности этой страны в рамках двусторонних обязательств.

Украина со своей стороны обязалась продолжить проведение реформ, в том числе в правоохранительных органах, судебной системе, а также в секторах безопасности и обороны.

«Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения в этом году», — говорится в материале агентства.

Нынешний проект, о котором пишет Bloomberg, «направлен на развитие этих двусторонних договоренностей» и предусматривает следующие предложения:

«предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм поставок военной техники на Украину», что должно мобилизовать европейскую оборонную промышленность;

обучение украинских ВС;

расширение сотрудничества с оборонной промышленностью Украины для наращивания потенциала и согласования стандартов;

укрепление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;

поддержка в разминировании и решении проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками боеприпасов;

помощь Украине в проведении реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

повышение способности страны контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов, а также противодействовать их незаконному обороту;

поддержка усилий Украины по переходу на новые источники энергии, а также помощь в обеспечении ядерной безопасности;

обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В документе сказано, что поставки оружия будут по-прежнему происходить через так называемый Европейский фонд мира (European Peace Facility) — механизм, возмещающий государствам-членам расходы на поставки вооружений Киеву.

Что с планом помощи на €20 млрд

Как подчеркивает агентство, обсуждения ведутся на фоне невыполнения обещания ЕС предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии к марту 2024 года.

Кроме того, рискует быть сорванным изначальный план ЕС выделить €20 млрд в течение четырех лет на оплату вооружений для Киева. По словам неназванного европейского дипломата, некоторые государства-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях выделения средств.

«Вместо этого государства-члены надеются по меньшей мере договориться о выделении €5 млрд на следующий год и взять на себя обязательства по дальнейшей поддержке [Украины]», — сказано в материале.

Другой неназванный дипломат заявил агентству, что различные потоки поддержки Украины блокирует Венгрия, которая хочет, чтобы ЕС сначала обсудил свою общую стратегию в отношении Киева.