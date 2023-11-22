Брюссель представил на обсуждение стран-участниц Евросоюза проект долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности, передает агентство Bloomberg. По его данным, предусмотрены механизм долгосрочной военной поддержки, а также обучение украинских военнослужащих.
В распоряжение агентства попал проект документа, который на этой неделе обсудят послы ЕС, а в декабре — лидеры стран Евросоюза. Проект также ляжет в основу консультаций с Киевом и странами «Большой семерки» (G7).
Как напоминает Bloomberg, ранее в этом году страны G7 договорились на саммите НАТО о том, чтобы провести с Украиной переговоры касательно гарантий безопасности этой страны в рамках двусторонних обязательств.
Украина со своей стороны обязалась продолжить проведение реформ, в том числе в правоохранительных органах, судебной системе, а также в секторах безопасности и обороны.
«Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения в этом году», — говорится в материале агентства.
Нынешний проект, о котором пишет Bloomberg, «направлен на развитие этих двусторонних договоренностей» и предусматривает следующие предложения:
- «предсказуемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм поставок военной техники на Украину», что должно мобилизовать европейскую оборонную промышленность;
- обучение украинских ВС;
- расширение сотрудничества с оборонной промышленностью Украины для наращивания потенциала и согласования стандартов;
- укрепление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;
- поддержка в разминировании и решении проблемы загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками боеприпасов;
- помощь Украине в проведении реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
- повышение способности страны контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов, а также противодействовать их незаконному обороту;
- поддержка усилий Украины по переходу на новые источники энергии, а также помощь в обеспечении ядерной безопасности;
- обмен разведданными и спутниковыми снимками.
В документе сказано, что поставки оружия будут по-прежнему происходить через так называемый Европейский фонд мира (European Peace Facility) — механизм, возмещающий государствам-членам расходы на поставки вооружений Киеву.
Что с планом помощи на €20 млрд
Как подчеркивает агентство, обсуждения ведутся на фоне невыполнения обещания ЕС предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии к марту 2024 года.
Кроме того, рискует быть сорванным изначальный план ЕС выделить €20 млрд в течение четырех лет на оплату вооружений для Киева. По словам неназванного европейского дипломата, некоторые государства-члены, включая Германию, не смогли договориться об условиях выделения средств.
«Вместо этого государства-члены надеются по меньшей мере договориться о выделении €5 млрд на следующий год и взять на себя обязательства по дальнейшей поддержке [Украины]», — сказано в материале.
Другой неназванный дипломат заявил агентству, что различные потоки поддержки Украины блокирует Венгрия, которая хочет, чтобы ЕС сначала обсудил свою общую стратегию в отношении Киева.
- В Кремле ранее называли «чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным» намерение предоставить гарантии безопасности Украине. «Потому что, предоставляя какие-бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России», — заявлял в июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).