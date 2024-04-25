Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с лидерами стран Евросоюза, чтобы найти замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, до выборов в Европарламент остается меньше двух месяцев, и Макрон обсудил с премьер-министрами Евросоюза, в том числе с главой итальянского правительства Джорджей Мелони, возможность избрания на ключевую должность в ЕС бывшего президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) и экс-премьера Италии Марио Драги.

Марио Драги возглавил ЕЦБ в 2011 году и руководил им восемь лет. На период работы Драги пришелся пик долгового кризиса в еврозоне, который начался еще в 2009 году. Тогда возникла угроза дефолта Греции, а затем аналогичная ситуация сложилась в Португалии, Испании, Италии и Ирландии.

Меры, принятые в этот период ЕЦБ под руководством Драги, помогли запустить кредитование, возобновить инвестиции и в итоге позволили снизить долговую нагрузку, отмечает ТАСС со ссылкой на оценку экспертов. После выхода из кризиса еврозоны итальянцы стали называть Драги Супер Марио.

В феврале 2021 года Драги возглавил кабинет министров Италии, а в июне 2022 года он объявил об отставке. Как отмечает Bloomberg, авторитет Драги до сих пор вызывает восхищение в Брюсселе после того, как на посту президента ЕЦБ он спас евро «благодаря своему стремлению «во что бы то ни стало» защитить общую валюту». В то же время некоторые высказывают сомнения насчет кандидатуры Драги, в том числе из-за его возраста (76 лет), пишет Bloomberg. Кроме того, собеседники агентства считают, что Драги могут рассмотреть на должность члена Европейского совета, который отвечает за проведение встреч 27 лидеров ЕС.

Урсула фон дер Ляйен заняла должность главы ЕК в декабре 2019 года. Она стала первой женщиной на этом посту. До этого фон дер Ляйен была министром по делам семьи, министром труда и социальных вопросов, а также возглавляла Минобороны Германии.

Bloomberg указывает, что ее назначению на пост главы ЕК способствовали Макрон и Ангела Меркель, занимавшая тогда пост бывшего канцлера Германии. Урсула фон дер Ляйен, как отмечает агентство, обещала превратить институт в «геополитическую миссию». Однако, по словам неназванного чиновника, загубила свои шансы, поскольку слишком политизировала свою роль.

Сейчас фон дер Ляйен столкнулась с недовольством некоторых стран ЕС из-за принимаемых ей в последние годы решений, в частности, касающихся торговли, климатических изменений и отношений с США, отмечает Bloomberg. Макрон, как пишет агентство, открыто критикует ее деятельность.

При этом собеседники Bloomberg указывают, что они не уверены в том, что Макрон ищет замену фон дер Ляйен. Возможно, французский глава оказывает на нее давление, чтобы добиться уступок в дальнейшем, говорят источники агентства.