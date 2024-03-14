В британском правительстве обсуждают возможность смещения премьер-министра Великобритании Риши Сунака раньше срока до проведения парламентских выборов, пишет агентство Bloomberg. Разговоры о смене главы кабмина произошли на фоне падения рейтинга правящей Консервативной партии по сравнению с оппозиционной Лейбористской.

Опросы показали, что рейтинг Консервативной партии упал до исторического минимума, в то время, как Лейбористская партия опережает соперника более чем на 20%. Поэтому, как утверждают собеседники агентства, главный вопрос для консерваторов, обсуждающих замену Сунака, в том, сможет ли новый лидер сдержать рост оппозиционной партии.

Катализаторами для подобных дискуссий стали неспособность британского премьера быстро принимать решения и череда политических ошибок, отмечает Bloomberg. В их числе обещание сократить налоги, а также споры вокруг расистских высказываний одного из спонсоров партии тори.

Речь идет об инциденте с главой британской компании Phoenix Partnership Фрэнком Хестером. Как сообщал The Guardian, Хестер оскорбительно высказался о депутате палаты общин Дайан Эббот, первой чернокожей женщине в парламенте. После этого он сделал крупное пожертвование Консервативной партии, в том числе предоставил Сунаку вертолет. Когда от премьер-министра потребовали вернуть Хестеру все его взносы за неподобающее поведение по отношению к депутату, Сунак ответил, что нужно принять раскаяние бизнесмена, поддерживающего партию, которую возглавляет политик азиатского происхождения.

Впрочем, по данным Bloomberg, министры, обсуждавшие замену Сунаку, пока еще его поддерживают и не спешат менять руководство до выборов. Эксперты допускают, что пока нет достойного кандидата, способного составить конкуренцию действующему премьеру. Это дает основания утверждать, что Риши Сунак продержится на своем посту до выборов, которые могут состояться уже во второй половине 2024 года, сообщает агентство.

Несмотря на это, эксперты предупреждают о возможных трудностях, с которыми может столкнуться Сунак. В частности, это могут быть споры вокруг законопроекта о депортации беженцев в Руанду и предстоящие местные выборы, которые состоятся 2 мая.

Кроме того, опасения консерваторов вызывает рост популярности основанной одним из идеологов Brexit Найджелом Фараджем партии «Реформировать Соединенное Королевство», которая занимает третье место по популярности. Таким образом, консервативная партия может потерпеть одно из самых чувствительных поражений в истории выборов, пишет Bloomberg.