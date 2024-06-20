Власти Вьетнама проигнорировали критику США в связи с визитом президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. Ханой считает Москву «главным приоритетом своей внешней политики».

«Вьетнам приветствовал президента России Владимира Путина, подчеркнув свои многолетние отношения с Москвой, несмотря на критику США», — пишет агентство.

По данным Bloomberg критика Вашингтона связана с боевыми действиями на Украине.

На сайте правительства Вьетнама говорится, что Москву и Ханой «связывают давняя дружба и всеобъемлющее стратегическое партнерство», также вьетнамские власти считают Россию «главным приоритетом своей внешней политики».

«Вьетнам и Россия связаны десятилетиями с Советским Союзом. Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», — отмечает агентство.

Американское посольство в Ханое 17 июня заявило, что ни одна страна не должна предоставлять российскому президенту платформу для продвижения его политики, сообщает Bloomberg.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам после завершения визита в КНДР. Во Вьетнаме у него запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Стороны планируют обсудить партнерство между Москвой и Ханоем в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы и сделано совместное заявление.

Перед тем, как Путин прилетел во Вьетнам в официальном издании ЦК Компартии страны «Нянзан» была опубликована его статья «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем». Российский лидер в ней говорил, что «обе страны на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций». Также в статье отмечается сходство позиций Москвы и Ханоя по вопросам международной политики, Путин поблагодарил руководство Вьетнама за «взвешенную позицию по украинскому кризису».