Американский многоразовый корабль New Shepard приземлился на западе Техаса после десятого по счету суборбитального коммерческого полета с шестью космическими туристами. Об этом сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Ракета New Shepard стартовала в 10:50 по восточному времени (18:50 мск). После примерно 10 минут суборбитального полета на высоту до 105 км капсула с пассажирами совершила мягкую посадку в районе стартовой площадки.

Компания Blue Origin запустила десятую космическую туристическую миссию с полигона в Западном Техасе. Она получила обозначение NS-30 и стала 30-м запуском многоразовой системы New Shepard, состоящей из ракеты-носителя и капсулы.

Многоразовая ракета New Shepard, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, которая предназначена для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После разгона носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Затем после снижения капсула совершает посадку благодарю парашютной системе, а ракета-носитель NS-5 осуществляет самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Ранее Blue Origin объявила имена пяти из шести участников полета:

венчурный капиталист Лейн Бесс (это его второй полет),

испанский телеведущий Хесус Кальеха,

предприниматель и физик Элейн Чиа Хайд,

репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт,

партнер хедж-фонда Тушар Шах.

Компания также продемонстрировала эмблему миссии NS-30, символика которой отражает личности и достижения участников полета. Так, например, гора олицетворяет альпиниста и путешественника Кальеху, самолет и облака символизируют Хесус Кальеху, Элейн Хайд, доктора Ричарда Скотта и Тушара Шаха, все из которых — пилоты.

Стоимость полета на New Shepard для космических туристов сегодня оценивается в $500 тыс. В рамках программы New Shepard осуществила девять успешных суборбитальных миссий с экипажем, на границе между атмосферой Земли и космосом побывало 47 туристов.