Ростовский областной суд приговорил участника ЧВК «Вагнер» Павла Николина к шести годам 11 месяцам колонии по делу о стрельбе по полицейским в Ростовской области вблизи границы с ЛНР. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно материалам суда, Николину было предъявлено обвинение в угрозе применения насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), посягательстве на жизнь полицейского (ст. 317 УК), а также в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222). Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

По версии следствия, 6 декабря 2022 года Николин обстрелял из ручного пулемета полицейских в пригороде Новошахтинска и ранил одного из них, а затем скрылся. На следующий день мужчину задержали на заброшенной свиноферме в селе Киселево Ростовской области.

В суде при избрании меры пресечения Николин заявил, что является бойцом ЧВК «Вагнер», позже его адвокат подтвердила эту информацию. Последним местом его дислокации был Артемовск (Бахмут).

Мужчина объяснил, что «отстал от группы», заблудился и не понял, что оказался в Ростовской области. Полицейских Николин, по его словам, принял за украинцев, поскольку они были не в форме и не предоставили документов.

Телеграм-канал Baza писал, что Николина завербовали в ЧВК из уфимской колонии, где отбывал срок за кражу и разбой. Как сообщал «Коммерсант» со ссылкой на картотеку Верховного суда Башкирии, с 2007 по 2016 год Николин был судим за нападения на офисы микрофинансовых организаций, угоны автомобилей и побег из колонии-поселения.

В декабре 2022 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его «обратно на фронт».