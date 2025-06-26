Второй Западный окружной военный суд приговорил к 28 годам лишения свободы бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова по делу об убийстве инспектора в парке «Зарядье». Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Ахьядов признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), совершении действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, повлекших смерть (п. «б» ч. 3 ст. 205), а также в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.5).

Первые семь лет Ахьядов будет отбывать в тюрьме, остальную часть наказания — в колонии строгого режима. Гособвинение просило для бойца ММА пожизненное лишение свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии особого режима.

Дело Ахьядова

Ахьядов занимался боями без правил с 12 лет, за спортивную карьеру провел на профессиональном ринге ММА 14 поединков, одержав девять побед. Последний раз он выходил на ринг в октябре 2019 года.

По данным обвинения, после окончания карьеры Ахьядов уехал в Турцию и перевез туда свою семью. За границей он «присягнул на верность» «Исламскому государству»* и получил задание совершить теракт во время новогодних гуляний в Москве, утверждала прокуратура.

31 декабря 2022 года он убил под парящим мостом в парке «Зарядье» главного инспектора межокружного территориального управления Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Мужчина получил не менее 16 ножевых ранений и погиб на месте.

Как писал «Коммерсант», запись видеорегистратора, которым инспектор МАДИ вел съемку на дежурстве, зафиксировала, «по некоторым данным, возгласы нападавшего террористического характера».

По версии обвинения, Ахьядов принял убитого инспектора за полицейского и пытался найти у него табельное оружие. Не найдя пистолета, боец ММА позже напал на сотрудника полиции у выхода из парка, но тот дубинкой выбил нож у него из рук.

На обзорной площадке парящего моста Ахьядов напал на другого полицейского, брызнув в него из газового баллончика. При задержании он оказал сопротивление, а на допросе после убийства заявил, что инспектор МАДИ якобы оскорбил его.

В отделении полиции Ахьядов вел себя неадекватно и пытался разговаривать «с человеком, которого нет», рассказал один из полицейских, задержавших бойца ММА. Позже на одном из заседаний суда Ахьядов заявил, что «постоянно слышит голос» в своей голове.

Экспертиза, проведенная 111-м Главным государственным центром судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России, показала, что Ахьядов психически здоров и совершил убийство осознанно, но у него «выявлены признаки симуляции».

Защита в свою очередь утверждала, что боец ММА состоит на учете с неврологическими заболеваниями по месту регистрации в Чечне.

Обвинение считает, что боец ММА приехал в Москву из Стамбула за неделю до нападения, приобрел три ножа и газовые баллончики «Боец» и «Шок» с сильнодействующим веществом. Кроме того, он сменил внешность.

Прокурор Светлана Тарасова сообщала, что до убийства Ахьядов также получил на свой счет почти 15 млн рублей в криптовалюте и долларах. Перед возвращением в Россию он перечислил эти деньги на счета своих родственников.