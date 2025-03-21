Компания Boeing получила заказ на проектирование и строительство американского истребителя следующего поколения, обойдя своего конкурента Lockheed Martin Corp. в борьбе за многомиллиардный контракт, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Президент США Дональд Трамп должен объявить об этом решении в Белом доме вместе с министром обороны Питом Хегсетом в ближайшее время. Акции Boeing выросли на 5,7%, в то время как бумаги Lockheed подешевели на 4,3%. Ожидается, что новый истребитель поступит на вооружение Пентагона в 2030-х годах.

Для Boeing победа в борьбе за контракт стала реабилитацией после того, как компания уступила Lockheed Martin контракт на создание истребителя F-35, и стимулом к восстановлению после непростого 2024 года с крупной забастовкой и проверкой регулирующих органов. Оборонный бизнес Boeing также пострадал из-за перерасхода миллиардов долларов на программы разработки самолета-заправщика KC-46 и президентского самолета нового поколения Air Force One.

Конкуренция между заявками двух оборонных гигантов на полномасштабную фазу разработки пилотируемого истребителя Next Generation Air Dominance, или NGAD, длилась два года. Предполагается, что самолет, который заменит F-22 Raptor, будет работать в тандеме с беспилотниками, разрабатываемыми в рамках отдельной программы. Хотя о проекте мало что известно, опубликованные в 2024 году бюджетные данные показали, что ВВС США планируют потратить до $20 млрд на исследования и разработки NGAD до 2029 года.

Bloomberg отмечает, что Boeing придется учитывать интересы миллиардера и советника Трампа по сокращению расходов Илона Маска, который публично высмеивал F-35 и ставил под сомнение необходимость пилотируемых боевых самолетов, учитывая достижения в области беспилотных технологий.