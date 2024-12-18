Старооскольский городской суд Белгородской области приговорил к полутора годам колонии младшего брата Федора и Александра Емельяненко — бойца ММА Ивана Емельяненко, передает «Матч ТВ» со ссылкой на адвоката спортсмена Сергея Карпеева.

Ивана Емельяненко признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). По решению суда, спортсмен должен отбывать наказание в колонии общего режима. «Увидимся через 1 год и 6 месяцев, друзья мои. С наступающим Новым годом всех! Всего самого доброго и светлого», — написал осужденный в соцсетях.

Его адвокат заявил о намерении обжаловать приговор как чрезмерно суровый, отмечая, что в деле нет отягчающих обстоятельств, а Емельяненко представил положительную характеристику и не привлекался к административной и уголовной ответственности. Кроме того, напомнил Карпеев, на суде сам потерпевший просил не приговаривать спортсмена к лишению свободы.

«Иван заслуживает снисхождения, поскольку искренне раскаялся в совершенном преступлении. Еще на стадии предварительного следствия он давал признательные показания, полностью признавая свою вину в содеянном», — рассказал Карпеев РИА Новости.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предполагал, что спортсмену в суде должны помочь положительная характеристика и наличие опеки над ребенком.

Как рассказывал Карпеев «Спорт-экспрессу», весной 2024 года Иван Емельяненко решил встретиться с неким человеком, который распространял о нем «лживую, оскорбляющую информацию». Во время разговора тот якобы «перешел все грани» и вновь начал оскорблять бойца ММА, утверждал адвокат.

«Он посылал Емельяненко, оскорблял его семью. Иван говорит, что не смог этого выдержать. Держа в правой руке мороженое, нанес несколько ударов левой рукой в голову. Так получилось, что причинил тяжкий вред», — объяснял защитник бойца.

В результате потерпевший «неудачно упал» и получил перелом лицевых костей. По словам Карпеева, этот человек употребляет наркотики, несколько раз был осужден за уголовные преступления и якобы сейчас проходит фигурантом по другому уголовному делу. Промоутер Хрюнов называл избитого мужчину «рецидивистом с пятью судимостями».

Издание Sportbox писало, что обсуждался вопрос о возможной выплате потерпевшему компенсации в размере примерно 0,5 млн рублей, но Иван якобы не располагал такой суммой, а Александр отказался ему помочь, призвав младшего брата проявить самостоятельность и нести ответственность за свои поступки.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным, должен сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за какие-то происшествия — это будет его ответственность», — цитировал ТАСС среднего из братьев Емельяненко.

В подкасте канала «Хамди» Александр заявил, что в свое время решил все проблемы Ивана в Старом Осколе и забрал его в Петербург, где поселил в своей трехкомнатной квартире на улице Марата, купил одежду и обувь, пристроил без экзаменов в институт Лесгафта, подарил автомобиль и обеспечил финансово. Боец утверждал, что младший брат хвастался его бывшей жене, что не знает, куда тратить такое количество денег.

Узнав о вынесенном Ивану приговоре, Александр отказался его комментировать. «Нет, не могу», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. При этом, как утверждал промоутер Хрюнов, ранее средний из братьев Емельяненко якобы выражал готовность в случае необходимости выйти на запланированный бой вместо младшего.