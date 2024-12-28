Боксер, обладатель чемпионского титула WBA Gold в первом тяжелом весе Пол Бамба из Пуэрто-Рико умер в возрасте 35 лет. Об этом сообщили в совместном заявлении в соцсетях семья Бамбы и его менеджер, певец Ne-Yo (Шейфер Чимер Смит).

«Мы с глубокой скорбью сообщаем об уходе любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу Пола Бамбы, чей свет и любовь коснулись бесчисленных жизней. Он был яростным, но уверенным в себе бойцом, чей стремление к великим свершениям было непоколебимо. Но в первую очередь он был потрясающим человеком, который вдохновлял многих своей неповторимой целеустремленностью и упорством», — написали они.

Бамба был первым боксером, который заключил контракт с агентством Ne-Yo, уточняет Mirror. На его счету было 19 побед (18 из которых — нокаутом) и 3 поражения. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2021. За неделю до своей смерти он одержал победу в поединке с Рохелио Мединой из Мексики — это победа принесла ему чемпионский пояс WBA Gold.

После этой победы он бросил вызов Джейку Полу, известному боксеру и блогеру.

«Ты можешь получить то, что заслуживаешь, можешь прийти на бой или поступить на свое усмотрение, ты можешь продолжать заниматься показушными драками. В конце концов, я вкладываюсь в работу. Ты можешь говорить, что ты всерьез относишься к боксу, и, да, ты заработал много денег, но ты не достиг в боксе ничего», — заявил Бамба.

Отмечается, что незадолго до этого Пол выступал с критикой своих коллег.

«Я знаю, что я — лучший в мире, и я собираюсь стать чемпионом мира. Есть большая очередь, и они могут взять себе билет и встать в нее, чтобы увидеть, с кем я хочу сразиться в следующий раз», — говорил он.

Незадолго до своей смерти Бамба говорил, что «не ждал возможность [проявить себя], а создал ее» самостоятельно.

«Я пошел и взял быка за рога, так сказать, и делал свое дело в этом году. Посмотри на факту — 14 боев, 14 побед за один год — сколько там у меня поясов?», — сказал он.

Как пишет издание Marca, Бамба был известен в профессиональных кругах благодаря своей скромности и готовности помогать молодым бойцам, вдохновляя их на достижение своих целей.