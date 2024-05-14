Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом сообщил врио главы региона Георгий Филимонов на оперативном совещании областного правительства, его слова передает ТАСС.

Филимонов рассказал, что Поветкин будет отвечать «за большой блок вопросов», который связан со спортом, здоровым образом жизни и его популяризацией, а также с «развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодежи».

Помимо прочего, Поветкин будет отвечать за продвижение Русского Севера и Вологодской области и за реализацию нового национального проекта «Молодежь России». По словам Филимонова, Поветкин — это человек, который пользуется авторитетом и уважением среди молодежи, в том числе и спортивной.

Александру Поветкину 44 года. В 2003 году он стал чемпионом мира по боксу и выиграл Олимпиаду в Афинах. Кроме того, он дважды завоевывал звание чемпиона Европы — в 2002 и 2004 годах.

Позднее Поветкин получил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он провел 40 боев, в которых одержал 36 побед, из них 25 — нокаутом. Также у него было три поражения и одна ничья.

Карьеру профессионального боксера Поветкин завершил в 2021 году. Тогда он заявил, что «годы берут свое».

«Конечно, хочется еще побоксировать, но время всегда дает о себе знать. Был ли человек, кто отговаривал от завершения карьеры? Если честно, нет. Это мое решение», — заявлял Поветкин.

При этом он отмечал, что полностью бросать бокс не собирается. Поветкин, рассуждая о своих планах после завершения карьеры, говорил, что будет помогать молодым спортсменам.