В Гонконге зафиксирован первый за шесть лет случай лихорадки чикунгунья — вирусного заболевания, передающегося через укусы определенного рода комаров и способного вызвать боль в суставах, которая длится годами. Об этом сообщается в релизе на сайте правительства специального административного района КНР. Вспышки наблюдаются в некоторых частях страны.

В Центре охраны здоровья местного Минздрава случай оценили как завозной с материкового Китая. Пациентом оказался 12-летний мальчик «с хорошим здоровьем в прошлом», которого 1 августа госпитализировали с высокой температурой, сыпью и болью в суставах. Лабораторные исследования дали положительный результат на вирус чикунгунья. Как выяснилось, мальчик вернулся из города Фошань в провинции Гуандун, который находится от Гонконга в полутора часах езды на скоростном поезде, и рассказал, что его там кусали комары.

До этого в Гонконге не было ни одного случая заболевания этой лихорадкой с 2019 года. Ранее, в течение трех лет с 2016 года, в автономии регистрировали от одного до 11 заболевших каждый год, при этом все случаи были признаны завозными.

В релизе приводятся данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым заболевание лихорадкой чикунгунья зафиксировано в 110 странах и регионах. В частности, на начало июня было известно о 220 тыс. заболевших по всему миру, включая материковый Китай, Тайвань и Сингапур, при этом 80 зараженных умерли.

В Фошане, откуда вернулся заболевший мальчик, наблюдается вспышка заболевания лихорадкой чикунгунья — на 31 июля было зарегистрировано 6900 случаев, в основном легкие, тяжелых и смертельных случаев не наблюдалось. Подтвержденные случаи были и в других городах провинции Гуандун, а также шесть завозных и один местный случай заболевания зафиксированы в Макао.

Лихорадка чикунгунья не передается напрямую от человека к человеку, но ею можно заразиться через укусы комаров рода Aedes (Кусаки), живущих в субтропической и тропической зонах. Тяжелые или смертельные случаи этой лихорадки считаются редкими, а симптомы — более мягкими, чем у лихорадки денге, однако врачи призывают обращать внимание на такие симптомы, как сыпь и боль в суставах, и не заниматься самолечением, а обращаться за медпомощью во избежание осложнений с упоминанием недавних поездок.

Власти, со своей стороны, принимают меры по предотвращению дальнейших заражений. В частности, специалисты Департамента гигиены пищевых продуктов и окружающей среды Гонконга распылили в месте проживания заболевшего мальчика аэрозоль против комаров, удалили застоявшуюся воду и распространили информационные листовки среди жителей.

В России комары-переносчики лихорадки чикунгунья встречаются на крайнем юге — это Черноморское побережье Кавказа, Крым, Ставропольский край, Краснодарский край, рассказал RTVI прошлым летом биолог, энтомолог Роман Хряпин. По его словам, выше на север их уже не пускает более холодный климат.