На участке подземных работ на руднике в Амурской области произошел обвал горных пород, под завалами могут находиться до 13 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Обновление. Прокуратура Амурской области сообщила, что под завалами на золотодобывающем руднике могут находиться 15 человек.

Согласно заявлению ведомства, обвал горных пород произошел в Зейском муниципальном округе, на место происшествия направлены 25 горноспасателей и четыре единицы техники МЧС.

«Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек. Как сообщили на предприятии, сейчас по вентиляционному уклону направлена группа спасателей разреза. Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», — уточнили в МЧС.

По данным телеграм-канала «112», обвал породы произошел в штреке комбината «Пионер» в Зейском районе. По предварительной информации, находящиеся под завалами 13 горняков живы. Воздух в шахту поступает, однако прямой связи с людьми нет.

На помощь выдвинулся взвод горноспасателей из Нерюнгри, они будут на месте через несколько часов, еще один отряд вылетел на вертолете из Хабаровска, добавил телеграм-канал.

«Пионер» — золотой рудник, входящий в группу Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), отмечает «Интерфакс».