При ночных авиаударах Израиля по мечети Аль-Акса и школе имени Ибн Рушда в секторе Газа погибли 24 человека, еще 93 — пострадали, сообщает Al Jazeera. Правительство Газы обвинило израильские силы в совершении «двух жестоких массовых убийств» за одну ночь.

Школа и мечеть были убежищем для палестинцев, в них находились сотни перемещенных лиц, отметила Al Jazeera.

Ранее CNN со ссылкой на местную службу гражданской обороны и близлежащую больницу сообщал, что при ударе по мечети погиб 21 человек. Пострадавших ночью извлекали из-под обломков мечети мирные жители, сотрудники гражданской обороны и медики, отмечает CNN.

Al Jazeera уточняет, что палестинцы используют мечеть Аль-Акса в качестве убежища на протяжении практически года. После израильской атаки она была сильно разрушена, также пострадали здания в ее окрестностях, в том числе множество универмагов. По данным телеканала, парамедикам и бригадам гражданской обороны потребовалось почти три часа, чтобы извлечь тела из-под обломков.

Что говорит Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью отчиталась о нанесении «точных ударов» по боевикам палестинского радикального движения ХАМАС, которые, по утверждению военных, разместили свои командные центры в зданиях школы и мечети.

«Эти командные центры использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛ и государства Израиль», — утверждает израильская армия.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что перед нанесением ударов были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, среди которых «использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и получение дополнительной разведывательной информации».