Вечером 20 декабря из поезда Тюмень — Адлер высадили 125 детей, отдыхавших в лагере, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале. По данным СМИ, один ребенок скончался. Подробнее об инциденте — в материале RTVI. Что произошло Как сообщил Бусаргин, поезд Тюмень — Адлер следовал через Саратовскую область. По данным губернатора, находившийся там ребенок с повышенной температурой обратился за медпомощью. «Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия. Роспотребнадзор на месте оперативно развернул мобильную лабораторию. Всех детей осмотрели медики», — рассказал Бусаргин.

В сообщении саратовского губернатора отмечается, что детей доставили автобусами в местную инфекционную больницу, «чтобы проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать медицинскую помощь». Бусаргин заверил, что медучреждение полностью готово к приему пациентов. Возле поезда развернули мобильный больничный пункт, сообщает «МК-Саратов».

По данным телеграм-канала Baza, группа несовершеннолетних возвращалась домой после отдыха в лагере «Олимпийская ребячка» в Тюменской области. Дети приехали на отдых из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Телеграм-канал «112» сообщает, что группу детей сопровождали двое врачей и медсестра. На станции Сердобск Пензенской области к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД, утверждается в публикации.

«На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды. В Саратовском Балашове группу уже ждали несколько бригад скорой помощи», — передает «112».

Сколько детей заразились

По данным, которые привел губернатор Саратовской области, на повышенную температуру пожаловались около 30 детей, им оказывают необходимую помощь.

«Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми. Организованная группа из другого региона, поэтому для родителей создана горячая линия 8 (8452) 67-07-02. Обращаться туда можно круглосуточно», — говорится в сообщении главы региона.

По данным РЕН ТВ, инфекционное заболевание заподозрили у 38 детей, снятых с поезда. Из них 29 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, еще девять — в состоянии средней степени тяжести, сообщает телеканал. Baza утверждает, что температура была повышена у 46 детей.

В саратовском Роспотребнадзоре заявили, что ситуация находится «на особом контроле». Других данных, в том числе касательно того, о каком заболевании может идти речь, ведомство не привело.

«Те, кого зараза обошла стороной, продолжили путь домой», — сообщает «112».

Одна девочка умерла

РЕН ТВ сообщил, что на станции Сердобск умер один ребенок из группы отдыхавших.

По данным «112», речь идет о 12-летней девочке, которой стало «совсем плохо», когда поезд проезжал Пензенскую область. Она потеряла сознание и скончалась, утверждает телеграм-канал.

«112» отмечает, что медики, сопровождавшие детей, попытались оказать школьнице помощь, но безуспешно.

В ситуации разбирается Следственный комитет и прокуратура, добавляет телеграм-канал.

Смерть девочки подтвердили «Газете.Ru» в администрации Сердобского района Пензенской области. Там заявили, что труп ребенка со станции Сердобск забрала бригада «скорой помощи».

«На станции Сердобск снимали девочку, уже труп. Умерла она не у нас, она скончалась, к сожалению, в поезде. Причины нам неизвестны, вскрытия пока не было. У нас нет возможности вскрывать несовершеннолетних детей», — сказали в пресс-службе администрации.

По информации источника 5-tv.ru, тело девочки отправили в местный морг.

В то же время в саратовском Минздраве в разговоре с RT не подтвердили информацию о смерти девочки.