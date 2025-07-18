На элитном круизном лайнере Navigator of the Seas, принадлежащем компании Royal Caribbean, во время недельного плавания из Лос-Анджелеса в Мексику произошла вспышка желудочно-кишечного заболевания — симптомы проявились более чем у 140 человек. Об этом сообщает NBC News.

Лайнер отправился из Лос-Анджелеса 4 июля и через четыре дня прибыл в мексиканский порт Пуэрто-Вальярта. В исходную точку судно вернулось 11 июля.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, всего на борту находилось более 5 тысяч человек. Во время путешествия жалобы на здоровье поступили от 134 пассажиров из 3914, а также от семи членов экипажа из 1266 человек.

У всех пострадавших наблюдались схожие симптомы: рвота, диарея и спазмы в области живота. Причины массового заболевания пока не установлены, но, по предварительной информации, вспышка могла произойти из-за норовируса. После вспышки болезни на борту лайнера ввели усиленные протоколы уборки и санитарного надзора, а всех пострадавших на время рейса изолировали.

Royal Caribbean Group в своем официальном заявлении подчеркивает, что обеспечение здоровья и безопасности пассажиров, членов экипажа и посещаемых портовых городов остается наивысшим приоритетом для компании.

Владелец лайнера также отметил, что для поддержания на борту судов условий, обеспечивающих наивысший уровень здоровья и безопасности, внедряются строгие дезинфекционные процедуры, многие из которых существенно превышают требования органов общественного здравоохранения.

В агентстве санитарной очистки судов сообщили, что вспышки кишечных инфекций на лайнерах часто связаны с норовирусом, однако установить точную причину заболевания на начальном этапе проверки удается не во всех случаях.

В организации добавили, что норовирус представляет высокий риск заражения для всех людей без исключения. Основными путями передачи инфекции являются инфицированные продукты питания и вода, непосредственный контакт с заболевшими, а также взаимодействие с загрязненными поверхностями и предметами.