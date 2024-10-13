Более 20 человек пострадали в результате обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области, сообщила пресс-служба правительства области. Режиссер Карен Геворкян рассказал, что тоже упал вместе с камерой, но «легко отделался».

Съемки проходили в Толмачевском поселении Лужского района. В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что во время съемок «рухнул пол в движущейся декорации вагона».

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины», — сообщили в областном правительстве, добавив, что одна женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени.

До этого «Интерфакс» передавал, что тяжелых травм никто не получил. Источник в экстренных службах отмечал, что у пострадавших ссадины и ушибы, люди «поранились об острые края декорации».

Геворкян уточнил, что инцидент произошел на последнем кадре в финальный съемочный день. По его словам, на съемочной площадке был построен полустанок и при нем перрон, состоящий из семи-восьми секций.

«Сегодня на последний день съемок и на последнем кадре, видимо, произошла какая-то эмоциональная у массовки встряска, количество людей выперло, и отдельная секция, которая была на высоте 1,6 метра от земли, аккуратно упала вниз вместе с людьми. На этой секции находились я, оператор, камера и другие… Мы все дружно упали вниз», — сказал режиссер изданию «Подъем».

Он предположил, что секция могла упасть из-за того, что «не выдержали» гвозди. Произошедшее Геворкян назвал «неприятным ЧП», но отметил, что никакой «катастрофы» не произошло.