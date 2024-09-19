Сотрудники правоохранительных органов задержали участников массовой драки со стрельбой в городе Тутаев Ярославской области, сообщила пресс-служба администрации Тутаевского района. По данным телеграм-канала Baza, задержаны более 20 человек.

«Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД», — говорится в сообщении администрации района.

Звуки стрельбы раздались в Тутаеве вечером 18 сентября. По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел под окнами жилых домов в одном из спальных районов, который находится недалеко от центрального парка. Канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей уточняет, что силовики задержали десяток человек в центральном парке на улице Дементьева.

На опубликованных телеграм-каналами кадрах видно, как неизвестных вытаскивают из машины и кладут лицом на асфальт. По информации Shot, силовики остановили машины около 21:00 18 сентября. Несколько человек пытались убежать, но их догнали и задержали. Очевидцы рассказали, что слышали стрельбу и крики «руки за голову».

Телеграм-канал Baza писал, что силовики заблокировали несколько автомобилей и около двадцати человек. По данным канала, ФСБ проводила спецоперацию совместно с МВД и Росгвардией, однако ее детали не раскрывались. Ярославскому изданию 76.ru в полиции также не сообщили подробностей операции.

Позднее в администрации Тутаевского района назвали драку причиной массового задержания.

Задержаны более 20 человек

Всего в городе Тутаеве после массовой потасовки был задержан 21 человек, пишет Baza. Источник телеграм-канал уточнил, что их личности и национальность сейчас устанавливают. По имеющимся данным, несколько десятков мужчин приехали на «стрелку».

Изначально задержаниями руководил уголовный розыск МВД, но после приезда Росгвардии собравшиеся на «стрелку» мужчины оказали сопротивление и стали стрелять, утверждает Baza. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Информацию о предстоящем задержании не доводили до городских служб, чтобы избежать утечки», — пояснила Baza.

Shot уточнил, что мужчины на нескольких машинах приехали в Тутаев из Рыбинска якобы для «разборок» с местными. Задержанных увезли в отделение на допрос, в результате операции силовиков никто не пострадал, пишет канал.