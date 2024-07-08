На симптомы острой кишечной инфекции пожаловались 24 ребенка, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Алые зори» в Глазовском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным управления Следственного комитета (СК) республики, четверо детей госпитализированы в больницы региона.

В связи с массовым отравлением Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Для выяснения причин отравления специалисты ведомства взяли пробы продуктов питания и воды. Работа лагеря приостановлена на неделю.

СК региона возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 700 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Следователи выехали на место происшествия для проведения следственных мероприятий.