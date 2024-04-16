В Евпатории в ночь на 16 апреля сгорел зоопарк с экзотическими животными «Тропикпарк», погибли более 200 животных. Об этом сообщил ТАСС представитель зоопарка.

Пожар произошел ночью 16 апреля на улице Токарева, сообщает ГУ МЧС по Крыму. В одноэтажном здании горела кровля, огонь распространился на площади 625 кв. м. Пожар локализовали к четырем часам утра, полностью потушить его удалось к семи утра, передает телеканал «Крым 24».

В тушении принимали участие 20 человек и шесть единиц техники.

«Тушение пожара осложнялось высокой горючей загрузкой: крыша состояла из деревянной обрешетки, в вольерах находилось сено, что увеличивало площадь распространения пожара», ― сообщили в региональном управлении МЧС (цитата по «Интерфаксу»).

В результате пожара обрушились конструкции. Пожарные спасли из задымленного помещения женщину, а также вывели из вольеров двух медведей. По предварительным данным, среди людей погибших нет, сообщили в крымском управлении Следственного комитета.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки холодильника, предположил в разговоре с ТАСС представитель зоопарка. По его словам, «погибли все животные, их более 200», других подробностей собеседник агентства не привел.

В числе погибших животных могут быть крокодилы, удавы, капибары, сурикаты, носухи и множество редких птиц, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Более 200 обитателей зоопарка погибли. Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и еще несколько животных», — сказал собеседник агентства.

СК проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Источник и точную причину пожара установит экспертиза.

Прокуратура Крыма в свою очередь даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также соблюдению требований пожарной безопасности.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова предложила сотрудникам и руководителям экзотариума в Евпатории помощь с работой и устройством выживших зверей.

Директор парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков предложил сотрудникам сгоревшего зоопарка помощь в восстановлении и работу в Ялтинском зоопарке. По его словам, у собственников «сгорели документы, имущество, жилье». «Они там жили», — отметил он.

В «Тропикпарке» на пяти этажах было представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов и птиц, говорится на сайте учреждения. Там также работал приют для бездомных собак.