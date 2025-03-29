Более 70 многоэтажек остались без света из-за аварии на подстанции «Голубинка» во Владивостоке, не менее чем в 300 домах города нет холодной воды, проводится проверка. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«В вечернее время 29 марта 2025 года на подстанции «Голубинка» произошла авария, из-за которой отключено электроснабжение более 70 многоквартирных домов, включая улицы Суханова, Некрасовская, Толстого и Грибоедова во Владивостоке. Также прервано холодное водоснабжение более чем в 300 домах города», — уточнили в ведомстве.

В течение марта в городе произошло несколько коммунальных аварий. Так, 20 марта из-за аварии без света остались 30 многоэтажек, для устранения последствий ЧП были задействованы одна единица техники и два специалиста, сообщали «Вести Приморье».

19 марта в Ленинском районе Владивостока без света остались около 140 домов и были обесточены девять светофоров.

16 марта около будущего филиала центра «Россия» прорвало канализацию, пешеходы, как писала PrimaMedia, «были вынуждены перепрыгивать через зловонные потоки, а проезжая часть улицы Батарейной, вдоль здания бывшего океанариума, оказалась затоплена сточными водами». Специалисты устранили последствия течи спустя сутки.

Кроме того, 15 марта из-за коммунальной аварии горячая вода подтопила придомовую территорию многоэтажки на улице Адмирала Фокина, сообщала прокуратура. Ведомство взяло под контроль вопрос устранения последствий порыва и проведения перерасчета платы за услугу.

2 марта во Владивостоке из-за засора на сетях водоотведения без воды остались жители дома №14 на улице Октябрьской вечером. На следующий день прокуратура сообщила, что жителям организовали подвоз воды, под контроль взят вопрос восстановления водоснабжения и перерасчета платы за услугу.