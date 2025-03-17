В Саудовской Аравии задержали более 50 человек, включая десятки иностранных граждан, по подозрению в «безнравственных действиях». Они обвиняются в проституции, «аморальных действиях» в массажных салонах и принуждении женщин и детей к попрошайничеству, сообщает Financial Times.

По данным издания, закон об «общественной нравственности» был принят еще в 2019 году, но подразделение для пресечения «аморальных действий» создали совсем недавно по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

«Новое подразделение Министерства внутренних дел, созданное для решения вопросов «общественной безопасности и борьбы с торговлей людьми», арестовало 11 женщин за занятие проституцией», — пишет FT.

Газета отмечает, что это стало первым случаем за более чем десятилетие, когда власти Саудовской Аравии публично признали существование такой практики. Также были задержаны десятки иностранцев за «безнравственные действия» в массажных салонах и за принуждение женщин и детей к попрошайничеству.

Обозреватель газеты Okaz Халид аль-Сулейман отмечал, что подразделение общественной безопасности было создано в ответ на «заметный рост активности» предполагаемых нарушений, связанных с моралью и сексом, включая рекламу таких действий на платформах социальных сетей.

«Наша страна имеет особую религиозную и социальную идентичность как родина ислама, и никто не должен искажать образ саудовского общества, который сложился за эти годы как общество, в котором доминируют высокие моральные и социальные ценности», — говорил он.

Авторы статьи также обратили внимание, что в ближайшие годы королевство «окажется под пристальным вниманием» из-за подготовки к проведению чемпионату мира по футболу 2034 года и стремлению привлечь иностранные инвестиции.

По мнению экспертов, из-за этого власти могут попытаться предотвратить критику со стороны правозащитных организаций и западных государств.