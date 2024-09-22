По меньшей мере 51 человек погиб и 20 получили ранения в результате взрыва газа на угольной шахте в Табасе в иранской провинции Южный Хорасан, пишет The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в результате взрыва метана на блоках B и C в шахте, которой управляет компания Madanjoo. Губернатор провинции Южный Хорасан Али Акбар Рахими напомнил государственному телевидению: «76% угля страны поставляется из этого региона, здесь работают около 8—10 крупных компаний, включая компанию Madanjoo».

Спасательная операция в блоке B завершена. Из 47 рабочих, находившихся там, 30 погибли и 17 получили ранения, уточнил Рахими. Спасательные работы в блоке C продолжаются. Плотность метана внутри высокая, и операция займет около трех-четырех часов, добавил губернатор провинции.

По данным иранского госТВ, в момент взрыва в блоках находилось 69 рабочих. «17 раненых были доставлены в больницу, а 24 человека до сих пор числятся пропавшими без вести», — сообщили СМИ ранее со ссылкой на главу Красного Полумесяца Ирана.

По данным государственных информагентств, взрыв произошел 21 сентября в 21:00 по местному времени (21:30 мск). Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования семьям погибших. «Я говорил с министрами, и мы сделаем все возможное, чтобы принять меры», — сказал глава государства в комментарии для телевидения.

Главный судья провинции Южный Хорасан, выступая перед телекамерами, пообещал жителям Табаса и в особенности семьям погибших провести детальное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности. Информационное агентство ISNA сообщило, что в связи с гибелью горняков в провинции объявлен трехдневный траур.

Авария на шахте стала темой для обсуждения в парламенте Ирана. Спикер парламента заявил, что «трагический инцидент ранил сердца» депутатов. По его словам, в связи с «широкими масштабами случившегося» решено отправить в Табас специального представителя для координации оперативных действий и контроля за расследованием. Председатель парламента заверил, что лично проследит за поиском и наказанием виновных.