Сотрудники Тюменской таможни изъяли более 56 килограммов дубайского шоколада стоимостью 940 тыс. рублей у двоих пассажиров рейсов из ОАЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, оба нарушителя — жители Тюмени. Один из мужчин пытался ввезти в страну 72 плитки шоколада, другой — 184.

Тюменцы объяснили, что купили сладости для продажи в розницу в городе и не собирались подавать декларации на товар.

В результате на них завели два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недекларирование товаров).

В настоящее время суд уже рассмотрел материалы по одному из дел и вынес решение о конфискации 72 плиток. По второй партии шоколада суд еще не принял решения.