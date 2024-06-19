577 человек погибли из-за тяжелых погодных условий во время паломничества в Мекку. Температура воздуха там превышает 51 градус, а незарегистрированные паломники, которые попали в город нелегально, были лишены доступа к воде, тени и кондиционерам, сообщает Associated France Press (AFP) со ссылкой на источники.

Хадж — ежегодное паломничество мусульман в Мекку. В этом году оно проходит с 14 по 19 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,8 млн паломников, из них 1,6 млн — иностранцы.

По данным агентства, 323 погибших были гражданами Египта. Все они погибли от теплового удара, за исключением одного человека, который умер во время давки. МИД Египта заявил, что Каир также продолжает сотрудничать с Саудовской Аравией в операциях по поиску египтян, пропавших без вести во время хаджа. Их число не уточняется.

Более 60 погибших — иорданцы, пишет AFP. Власти Иордании, в свою очередь, сообщили, что от жары в Мекке скончался 41 человек.

Еще четыре погибших — один мужчина и три женщины — оказались гражданами России.

«Они скончались от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья и возрастом и будут захоронены в Мекке», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России.

Всего же совершить хадж отправились почти 25 тыс. россиян.

По словам собеседников AFP, на паломничество больше всего влияет изменение климата, так как температура в Мекке каждое десятилетие поднимается на 0,4 градуса. По данным Саудовского национального метеорологического центра, в понедельник она достигла 51,8 градуса, а волонтеры стали раздавать верующим холодную воду и быстротающее шоколадное мороженое, сообщал корреспондент AFP.

Министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд аль-Джаладжель, в свою очередь, призвал паломников избегать выходить на открытый воздух с 11:00 до 16:00 по местному времени. Он посоветовал пользоваться зонтиками, придерживаться питьевого режима и избегать воздействия прямых солнечных лучей.

На количество погибших влияет и большое число незарегистрированных паломников, которые не могут себе позволить оформление визы и проживания в Мекке, пишет AFP. Их прибытие вызывает хаос и мешает стабильной работе служб Саудовской Аравии, пояснил в разговоре с изданием неназванный египетский чиновник, курирующий проведение хаджа. По его словам, из-за этого паломники долго подолгу остаются без воды и еды и умирают оттого, что им «негде укрыться от жары».

Ежегодное массовое паломничество к священным местам в Мекке часто сопровождается большим количеством смертей. Так, во время хаджа в 2023 году погибли около 240 человек. Недомогания из-за сильной жары тогда были зарегистрированы еще у 10 тысяч паломников.