Более 60 авиарейсов задержали или отменили на фоне непогоды в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным сервиса (по состоянию на 10:05 по московскому времени):

Во Внуково задержали 14 рейсов, три отменили;

В Домодедово задержали 19 рейсов, один отменили;

В Шереметьево задержали 27 рейсов.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию с задержками авиарейсов по причине неблагоприятных метеоусловий.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет контроль за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — заявили в ведомстве.

В случае выявления нарушений будут приняты меры, сказано в сообщении.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 4 декабря, погоду в столице будет формировать тыловая часть активного циклона уходящего в Предуралье. «В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдет слабый снег», — написал Леус в своем телеграм-канале.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выросли рекордные 40-сантиметровые сугробы.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру 4 декабря составляет 36 см, в Тушино — 35 см, МГУ — 41 см, в центре города — на Балчуге — 43 см. Мало того, такого снежного покрова в этот день не было никогда за всю метеоисторию», — отметил Тишковец.

По его словам, прежние рекорды 71-летней и 19-летней давности, когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см, пали. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты, добавил он.

Городские службы работают «в усиленном режиме», сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега, сказано в сообщении.