В результате атаки беспилотников на энергетические объекты Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электричества. Без света в Запорожской области остаются 457 населенных пунктов, написал в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона уточнил, что на месте работают ЧП энергетики, сотрудники МЧС, бригады ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» приступили к восстановительным работам.

По словам Балицкого, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, которые обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

«В Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации», — добавил он.

Губернатор также сообщил о проработке вопроса обеспечения автозаправочных станций Запорожской области топливом.

«Запас по всему региону — минимум 20 дней, никаких проблем с топливом нет и не будет», — сказал он.

Об отключении электричества из-за повреждения высоковольтного оборудования на северо-западе региона в результате атаки на территории всей Запорожской области Балицкий сообщил вечером 2 июня.

По его словам, региональному Минэнерго было поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии.

«Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения», — отмечал Балицкий.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо позже сообщил, что часть региона также осталась без электроснабжения, так как обломки сбитых беспилотников повредили подстанции в Геническом и Мелитопольском районах. На тот момент без электричества оставались 150 населенных пунктов, что затронуло более 104 тыс. жителей.