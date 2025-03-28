На фоне тарифной войны президента США Дональда Трампа число бронирований билетов на рейсы между Канадой и Соединенными Штатами резко упало на 70%. Такие данные приводит международная компания OAG, которая занимается авиационной аналитикой.

«Спад поразительный — количество бронирований сократилось более чем на 70% в каждом месяце вплоть до конца сентября. Это резкое падение говорит о том, что путешественники воздерживаются от бронирования, вероятно, из-за сохраняющейся неопределенности вокруг тарифной войны», — говорится в сообщении OAG.

Там отметили, что для компаний, которые занимаются регулярными авиаперевозками между США и Канадой, любое падение потребительского спроса и изменение планов поездок вызывают беспокойство, особенно когда это происходит в столь короткие сроки.

Наибольшее количество отказов путешествовать зафиксировано в бронированиях на апрель (75,7% отмен брони) и на май (72,2%).

26 марта Трамп объявил, что планирует ввести тарифы в 25% на импорт всех автомобилей, которые производятся не в США. предполагается, что новые пошлины начнут действовать со 2 апреля.

К тому же американский лидер предостерег Евросоюз и Канаду от сотрудничества.

«Если ЕС будет сотрудничать с Канадой с целью нанести экономический ущерб США, против них обоих будут введены еще большие тарифы для того, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо у них был», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Новый премьер-министр Канады Марк Карни счел это «прямой атакой» на страну, а также подчеркнул, что старые отношения между Оттавой и Вашингтоном закончились.

«Старые отношения, которые были у нас с США и основывались на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, закончились. Очевидно, что США больше не являются надежным партнером. Возможно, что с помощью всесторонних переговоров мы могли бы восстановить элемент доверия, но пути назад не будет», — констатировал канадский премьер.

Также Карни пообещал представить стратегию «ответных торговых действий» после 2 апреля.